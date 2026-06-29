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Байопик о Майкле Джексоне четвертый раз подряд возглавил прокат в уикэнд - РИА Новости, 29.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
03:45 29.06.2026 (обновлено: 03:46 29.06.2026)
Байопик о Майкле Джексоне четвертый раз подряд возглавил прокат в уикэнд

Байопик о Майкле Джексоне четвертый уикэнд подряд возглавил прокат в России

© AP Photo / Jerome DelayМайкл Джексон
Майкл Джексон - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Jerome Delay
Майкл Джексон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фильм «Майкл» о Майкле Джексоне возглавил кинопрокат в России, заработав 140,3 миллиона рублей за прошедший уикенд.
  • Комедия «Холоп 3» заняла второе место с сборами 109,6 миллиона рублей.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Байопик о легендарном певце Майкле Джексоне - фильм "Майкл" снова возглавил кинопрокат в России, заработав 140,3 миллиона рублей за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
На второй строчке осталась комедия "Холоп 3", собравшая за уикенд 109,6 миллиона рублей.
На третьем месте оказался мультфильм "Три богатыря: ни дня без подвига 3", который в свой первый уикенд заработал 48,6 миллиона рублей.
Картина "Закулисье реальности" стала четвертой и заработала 48,3 миллиона рублей.
Пятерку лидеров замыкает премьера "Распаковка" со сборами 33,4 миллиона рублей.
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