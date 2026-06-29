Байопик о Майкле Джексоне четвертый раз подряд возглавил прокат в уикэнд

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фильм «Майкл» о Майкле Джексоне возглавил кинопрокат в России, заработав 140,3 миллиона рублей за прошедший уикенд.
- Комедия «Холоп 3» заняла второе место с сборами 109,6 миллиона рублей.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Байопик о легендарном певце Майкле Джексоне - фильм "Майкл" снова возглавил кинопрокат в России, заработав 140,3 миллиона рублей за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
На второй строчке осталась комедия "Холоп 3", собравшая за уикенд 109,6 миллиона рублей.
На третьем месте оказался мультфильм "Три богатыря: ни дня без подвига 3", который в свой первый уикенд заработал 48,6 миллиона рублей.
Картина "Закулисье реальности" стала четвертой и заработала 48,3 миллиона рублей.
Пятерку лидеров замыкает премьера "Распаковка" со сборами 33,4 миллиона рублей.