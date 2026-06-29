Байопик о Майкле Джексоне четвертый раз подряд возглавил прокат в уикэнд

На второй строчке осталась комедия "Холоп 3", собравшая за уикенд 109,6 миллиона рублей.

На третьем месте оказался мультфильм "Три богатыря: ни дня без подвига 3", который в свой первый уикенд заработал 48,6 миллиона рублей.