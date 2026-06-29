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В Приморье нашли тело утонувшего в водохранилище мальчика - РИА Новости, 29.06.2026
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04:00 29.06.2026
В Приморье нашли тело утонувшего в водохранилище мальчика

Водолазы нашли тело утонувшего в водохранилище мальчика в Приморье

© РИА Новости / Геннадий ШишкинКарета скорой помощи в Приморье
Карета скорой помощи в Приморье - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Карета скорой помощи в Приморье. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В водохранилище около поселка Ярославский в Приморском крае утонул 9-летний мальчик.
  • Тело ребенка было обнаружено водолазами МЧС на глубине около трех метров в 100 метрах от берега.
ВЛАДИВОСТОК, 29 июн – РИА Новости. Водолазы МЧС нашли в водохранилище в Хорольском округе Приморья тело мальчика, утонувшего 28 июня, сообщает региональный главк МЧС РФ.
Ранее в главке сообщили, что 28 июня днем при купании на надувном матрасе в водохранилище около поселка городского типа Ярославский утонул 9-летний мальчик. Поиски 28 июня результата не дали, их продолжили в понедельник.
"Водолазы МЧС России обнаружили тело утонувшего ребенка в 100 метрах от берега на глубине около трех метров", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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