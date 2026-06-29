В Приморье нашли тело утонувшего в водохранилище мальчика

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В водохранилище около поселка Ярославский в Приморском крае утонул 9-летний мальчик.
- Тело ребенка было обнаружено водолазами МЧС на глубине около трех метров в 100 метрах от берега.
ВЛАДИВОСТОК, 29 июн – РИА Новости. Водолазы МЧС нашли в водохранилище в Хорольском округе Приморья тело мальчика, утонувшего 28 июня, сообщает региональный главк МЧС РФ.
Ранее в главке сообщили, что 28 июня днем при купании на надувном матрасе в водохранилище около поселка городского типа Ярославский утонул 9-летний мальчик. Поиски 28 июня результата не дали, их продолжили в понедельник.