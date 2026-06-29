Житель Татарстана получил 13 лет колонии за убийство соседа

Согласно материалам дела, в ночь на 30 ноября 2025 года 43-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, слушал дома музыку на повышенной громкости, что вызвало недовольство соседа. Между мужчинами завязался словесный конфликт. В ходе ссоры подсудимый ударил соседа в грудь ножом и избил кулаками по голове. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.