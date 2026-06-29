Житель Татарстана получил 13 лет колонии за убийство соседа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Набережных Челнов приговорен к 13 годам колонии строгого режима за убийство соседа.
- Конфликт произошел из-за громкой музыки, которую подсудимый слушал ночью.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июн - РИА Новости. Житель Набережных Челнов приговорен к 13 годам колонии строгого режима за убийство соседа в ходе конфликта из-за громкой музыки, сообщила прокуратура Татарстана.
Согласно материалам дела, в ночь на 30 ноября 2025 года 43-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, слушал дома музыку на повышенной громкости, что вызвало недовольство соседа. Между мужчинами завязался словесный конфликт. В ходе ссоры подсудимый ударил соседа в грудь ножом и избил кулаками по голове. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.
"Суд признал мужчину виновным в убийстве (статья 105 УК РФ). С учетом позиции прокуратуры города суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.