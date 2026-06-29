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Житель Татарстана получил 13 лет колонии за убийство соседа - РИА Новости, 29.06.2026
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17:26 29.06.2026
Житель Татарстана получил 13 лет колонии за убийство соседа

Житель Татарстана получил 13 лет колонии за убийство соседа из-за громкой музыки

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Набережных Челнов приговорен к 13 годам колонии строгого режима за убийство соседа.
  • Конфликт произошел из-за громкой музыки, которую подсудимый слушал ночью.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июн - РИА Новости. Житель Набережных Челнов приговорен к 13 годам колонии строгого режима за убийство соседа в ходе конфликта из-за громкой музыки, сообщила прокуратура Татарстана.
Согласно материалам дела, в ночь на 30 ноября 2025 года 43-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, слушал дома музыку на повышенной громкости, что вызвало недовольство соседа. Между мужчинами завязался словесный конфликт. В ходе ссоры подсудимый ударил соседа в грудь ножом и избил кулаками по голове. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.
"Суд признал мужчину виновным в убийстве (статья 105 УК РФ). С учетом позиции прокуратуры города суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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