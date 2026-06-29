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Представитель Пугачевой ответила на вопрос о завершении карьеры певицы - РИА Новости, 29.06.2026
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14:35 29.06.2026
Представитель Пугачевой ответила на вопрос о завершении карьеры певицы

Представитель Пугачевой Чупракова не в курсе завершения карьеры певицы

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Алла Пугачева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представитель Аллы Пугачевой Елена Чупракова не в курсе операции, перенесенной артисткой, и ее решения завершить карьеру.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Информация о том, что певица Алла Пугачева перенесла операции на сердце и завершила творческую карьеру, не поступала, сообщила РИА Новости представитель артистки Елена Чупракова.
"Нет, у меня такой информации нет. Я не в курсе", - сказала она, отвечая на вопрос о том, действительно ли Пугачева перенесла операции на сердце и завершила карьеру.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что якобы Пугачева пережила две операции на сердце, после чего примадонна отказалась от всех выступлений по состоянию здоровья и завершила творческую карьеру.
Пугачева уехала в октябре 2022 года с детьми в Израиль. На нее обрушился шквал критики в соцсетях. Третьего ноября 2023 года она возвращалась в Россию и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.
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