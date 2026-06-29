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Польский политик рассказал, зачем Зеленский обостряет конфликт с Польшей - РИА Новости, 29.06.2026
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18:34 29.06.2026
Польский политик рассказал, зачем Зеленский обостряет конфликт с Польшей

Пшидач: Зеленский обостряет конфликт с Польшей, чтобы отвлечь народ от неудач

© REUTERS / Denis BalibouseВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Владимир Зеленский . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Бюро международной политики польского президента Марчин Пшидач считает, что Владимир Зеленский обостряет конфликт с Польшей, чтобы отвлечь народ от своих неудач.
ВАРШАВА, 29 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский намеренно обостряет конфликт с Польшей, чтобы отвлечь народ от своих неудач, считает глава Бюро международной политики польского президента Марчин Пшидач.
"Задумывалось ли когда-нибудь украинское общество о том, действительно ли их клептократические элиты хотят вступить в Европейский союз? Безусловно, подавляющее большинство простых украинцев этого хотят, хотят быть частью Запада, хотя еще несколько лет назад это было не так очевидно, но хотят ли этого их олигархические, коррумпированные элиты?" - написал политик на своей странице в социальной сети Х.
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Вчера, 11:44
"Или проще воровать из мутных вод, заманивая людей прозападной ориентацией и одновременно перекладывая вину за отсутствие прогресса в переговорах на всех остальных?" - добавил он.
Он отметил, что проще провоцировать и разжигать историческую напряженность, чтобы не объяснять отсутствие реформ, эффективной борьбы с коррупцией, деолигархизации, улучшений для предпринимателей и инфраструктуры, верховенства права и многих других вещей, которые эти элиты не смогли обеспечить за последние три десятилетия.
"С Бандерой, Шухевичем или Клячкивским Украина не вступит в ЕС, но действительно ли этого хотят их руководители, или они просто обманывают своих избирателей, которые все больше разочаровываются в таком правительстве?" — задался вопросом Пшидач.
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Отношения между Польшей и Украиной обострились после того, как в конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ.
После этого польский президент Кароль Навроцкий сообщил, что за героизацию членов УПА* лишил Зеленского ордена Белого Орла, которым тот был награжден в 2023 году предыдущим главой Польши Анджеем Дудой.
В минувшее воскресенье Зеленский объявил о внесении в парламент страны законопроекта о создании Украинского национального пантеона. Предполагается, что в него войдет и УПА*. В Польше решение Зеленского назвали провокацией.
* Запрещенные в России экстремистские организации
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В миреПольшаУкраинаВладимир ЗеленскийМарчин Пшидач
 
 
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