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В Польше задержали девять украинцев за организацию протестов - РИА Новости, 29.06.2026
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15:30 29.06.2026
В Польше задержали девять украинцев за организацию протестов

Глава МВД Польши Семоняк заявил о задержании украинцев за организацию протестов

© AP Photo / Czarek SokolowskiМужчина с флагом Польши в Варшаве
Мужчина с флагом Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Мужчина с флагом Польши в Варшаве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Польше задержали девять граждан Украины и двоих гражданин Белоруссии.
  • Задержанных подозревают в организации и финансировании протестов среди украинских беженцев в Польше с осени 2025 года.
ВАРШАВА, 29 июн – РИА Новости. Граждане Украины и Белоруссии задержаны в Польше за организацию протестов, сообщил министр внутренних дел и администрации республики Томаш Семоняк.
"Сотрудники Агентства внутренней безопасности совместно с Пограничной стражей задержали девять граждан Украины и двух граждан Белоруссии с целью их немедленной депортации из Польши", - написал Семоняк на платформе Х.
По его словам, с осени 2025 года эти граждане якобы вербовали и оплачивали участников акций протестов, организованных среди украинских беженцев, находящихся в Польше.
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Вчера, 11:08
 
В миреУкраинаБелоруссияПольшаТомаш Семоняк
 
 
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