В Польше задержали девять украинцев за организацию протестов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Польше задержали девять граждан Украины и двоих гражданин Белоруссии.
- Задержанных подозревают в организации и финансировании протестов среди украинских беженцев в Польше с осени 2025 года.
ВАРШАВА, 29 июн – РИА Новости. Граждане Украины и Белоруссии задержаны в Польше за организацию протестов, сообщил министр внутренних дел и администрации республики Томаш Семоняк.
"Сотрудники Агентства внутренней безопасности совместно с Пограничной стражей задержали девять граждан Украины и двух граждан Белоруссии с целью их немедленной депортации из Польши", - написал Семоняк на платформе Х.
По его словам, с осени 2025 года эти граждане якобы вербовали и оплачивали участников акций протестов, организованных среди украинских беженцев, находящихся в Польше.