В Польше задержали девять украинцев за организацию протестов

ВАРШАВА, 29 июн – РИА Новости. Граждане Украины и Белоруссии задержаны в Польше за организацию протестов, сообщил министр внутренних дел и администрации республики Томаш Семоняк.

По его словам, с осени 2025 года эти граждане якобы вербовали и оплачивали участников акций протестов, организованных среди украинских беженцев, находящихся в Польше.