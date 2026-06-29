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Польша вредит себе, финансируя Киев, считает вице-спикер страны - РИА Новости, 29.06.2026
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11:11 29.06.2026 (обновлено: 11:27 29.06.2026)
Польша вредит себе, финансируя Киев, считает вице-спикер страны

Босак: Польша вредит себе, финансируя коррумпированное правительство в Киеве

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСейм Польши в Варшаве
Сейм Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сейм Польши в Варшаве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак заявил, что финансирование правительства в Киеве вредно и иррационально.
  • По его мнению, такая политика поставила Польшу в безнадежную ситуацию, в которой Киев презирает Варшаву как слабую сторону.
ВАРШАВА, 29 июн – РИА Новости. Польша вредит себе, финансируя коррумпированное правительство в Киеве, заявил в эфире телеканала TVP Info вице-спикер сейма республики от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Кшиштоф Босак.
"Безусловная помощь и финансирование правительства в Киеве, задолженность польского государства для финансирования коррумпированного правительства в Киеве — это абсолютно вредно и иррационально", — заявил он.
По его словам, "тот факт, что политики из партии "Право и справедливость", а в настоящее время и из "Гражданской платформы", Левых, Польской народной партии и партии "Польша 2050" делают это безоговорочно, ничего не ожидая взамен, просто позорен", — продолжил он.
Как считает политик, такие решения поставили Польшу "в совершенно безнадежную ситуацию, когда Киев презирает Варшаву как слабую сторону".
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