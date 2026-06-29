Польша вредит себе, финансируя Киев, считает вице-спикер страны

ВАРШАВА, 29 июн – РИА Новости. Польша вредит себе, финансируя коррумпированное правительство в Киеве, заявил в эфире телеканала TVP Info вице-спикер сейма республики от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Кшиштоф Босак.