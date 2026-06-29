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В сейме Польши призвали немедленно прекратить финансовую помощь Украине - РИА Новости, 29.06.2026
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11:08 29.06.2026
В сейме Польши призвали немедленно прекратить финансовую помощь Украине

Вице-спикер сейма Босак: необходимо прекратить финансовую помощь Украине

© AP Photo / Czarek SokolowskiМужчина с флагом Польши в Варшаве
Мужчина с флагом Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Мужчина с флагом Польши в Варшаве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак заявил о необходимости немедленного прекращения финансовой помощи Украине.
  • По мнению Босака, польские налогоплательщики остаются с долгами из-за перевода денег ЕС, которые затем направляются в Киев.
ВАРШАВА, 29 июн – РИА Новости. Финансовую помощь Украине следует немедленно прекратить, заявил в эфире телеканала TVP Info вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Кшиштоф Босак.
По словам Босака, необходимо "немедленное прекращение безусловной финансовой помощи" Украине. "Мы переводим деньги в ЕС, а ЕС переводит деньги в Киев, и польские налогоплательщики остаются с долгами, которые нам придется выплачивать десятилетиями", — пояснил он.
"Возможно, в США что-то продумали, чего мы в Польше не учли. В любом случае, я считаю, что эту помощь следует немедленно прекратить", — подчеркнул вице-спикер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
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