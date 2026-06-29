В сейме Польши призвали немедленно прекратить финансовую помощь Украине

ВАРШАВА, 29 июн – РИА Новости. Финансовую помощь Украине следует немедленно прекратить, заявил в эфире телеканала TVP Info вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Кшиштоф Босак.

"Возможно, в США что-то продумали, чего мы в Польше не учли. В любом случае, я считаю, что эту помощь следует немедленно прекратить", — подчеркнул вице-спикер.