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В Польше произошла массовая драка местных жителей с украинцами - РИА Новости, 29.06.2026
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11:08 29.06.2026 (обновлено: 12:02 29.06.2026)
В Польше произошла массовая драка местных жителей с украинцами

В Стараховицах поляки и украинцы подрались с применением холодного оружия

© Фото : соцсетиСотрудники полиции Польши на месте драки между поляками и украинцами в Стараховицах
Сотрудники полиции Польши на месте драки между поляками и украинцами в Стараховицах - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : соцсети
Сотрудники полиции Польши на месте драки между поляками и украинцами в Стараховицах
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Стараховицах Свентокшиского воеводства в Польше произошла массовая драка между поляками и украинцами с применением холодного оружия.
  • Один из участников драки был ранен острым предметом.
  • Полиция возбудила уголовное дело и проводит допросы очевидцев для установления личностей всех участников драки.
ВАРШАВА, 29 июн — РИА Новости. Поляки и украинцы устроили массовую драку с применением холодного оружия в Стараховицах Свентокшиского воеводства, сообщила польская полиция.
"Возле залива возник конфликт между двумя группами молодых людей, среди которых были граждане Польши и Украины. В итоге произошла драка, и один из участников <...> применил острый предмет, в результате чего другой из участников драки был ранен", — говорится в релизе.
На место происшествия прибыли спасатели и полицейские, которые обеспечили охрану территории и оказали помощь пострадавшему.
Полиция возбудила уголовное дело по статье "Участие в драке или избиении". Виновным по ней грозит от трех месяцев до 15 лет тюрьмы. Сейчас полицейские допрашивают очевидцев и устанавливают личности всех участников.
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