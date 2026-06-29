В Польше произошла массовая драка местных жителей с украинцами

Сотрудники полиции Польши на месте драки между поляками и украинцами в Стараховицах

Сотрудники полиции Польши на месте драки между поляками и украинцами в Стараховицах

© Фото : соцсети Сотрудники полиции Польши на месте драки между поляками и украинцами в Стараховицах

Краткий пересказ от РИА ИИ В Стараховицах Свентокшиского воеводства в Польше произошла массовая драка между поляками и украинцами с применением холодного оружия.

Один из участников драки был ранен острым предметом.

Полиция возбудила уголовное дело и проводит допросы очевидцев для установления личностей всех участников драки.

ВАРШАВА, 29 июн — РИА Новости. Поляки и украинцы устроили массовую драку с применением холодного оружия в Стараховицах Свентокшиского воеводства, сообщила польская полиция.

"Возле залива возник конфликт между двумя группами молодых людей, среди которых были граждане Польши и Украины. В итоге произошла драка, и один из участников <...> применил острый предмет, в результате чего другой из участников драки был ранен", — говорится в релизе.

На место происшествия прибыли спасатели и полицейские, которые обеспечили охрану территории и оказали помощь пострадавшему.