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Политолог оценил, под каким знаком пройдут парламентские выборы в Польше - РИА Новости, 29.06.2026
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05:25 29.06.2026 (обновлено: 05:26 29.06.2026)
Политолог оценил, под каким знаком пройдут парламентские выборы в Польше

Мишкевич: парламентские выборы в Польше пройдут под знаком антиукраинскости

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Польши и флаг Евросоюза
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Парламентские выборы в Польше, намеченные на 2027 год, будут проходить под знаком роста критического отношения к Киеву, считает политолог Марек Мишкевич.
  • Украинская тематика станет одной из центральных в предвыборной борьбе и будет переплетаться с вопросами экономики, социальной политики и национальной идентичности.
  • Политические силы будут использовать усталость польского общества от украинской темы и растущее недовольство поддержкой Украины в своих интересах.
ВАРШАВА, 29 июн - РИА Новости. Парламентские выборы в Польше, намеченные на следующий год, будут проходить под знаком роста критического отношения к Киеву, а украинская тематика станет одной из центральных в предвыборной борьбе, рассказал РИА Новости польский политолог Марек Мишкевич.
Ближайшие выборы парламента Польши, по итогам которых будет сформировано новое правительство, должны пройти в 2027 году.
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"Следующие парламентские выборы в Польше будут проходить под знаком антиукраинскости. Практически все политические силы захотят использовать усталость польского общества от украинской темы, растущее недовольство поддержкой Украины, растущее убеждение польских избирателей в том, что национальные интересы Польши должны иметь безусловный приоритет перед интересами Киева", - сказал эксперт.
По его мнению, в ходе предвыборной кампании украинская тема будет тесно переплетаться с вопросами экономики, социальной политики и национальной идентичности.
"Фактически мы увидим соревнование между партиями за право называться наиболее эффективным защитником польских интересов. Разница будет заключаться лишь в степени жесткости предлагаемых мер. Одни будут выступать за прагматичное сотрудничество с Киевом, другие – за серьезный пересмотр нынешней политики, но сама тема останется в центре общественной дискуссии", – подчеркнул эксперт.
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"Поэтому можно сказать, что следующие парламентские выборы в Польше пройдут под знаком антиукраинскости. Не потому, что поляки внезапно стали противниками Украины, а потому, что украинский вопрос впервые за многие годы превратился в один из главных факторов внутренней политики страны", – заключил Мишкевич.
Отношения между Польшей и Украиной обострились после того, как в конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ.
После этого польский президент Кароль Навроцкий сообщил, что за героизацию членов УПА* лишил Зеленского ордена Белого Орла, которым тот был награжден в 2023 году предыдущим главой Польши Анджеем Дудой.
* Запрещенные в России экстремистские организации
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