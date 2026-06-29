Фонд Печерского объяснил значение подвига партизана, взорвавшего нацистов

Краткий пересказ от РИА ИИ 29 июня в России отмечается День партизан и подпольщиков — памятная дата, установленная в честь бойцов сопротивления, сражавшихся с врагом в тылу во время Великой Отечественной войны.

Константин Чехович — советский партизан, организовавший взрыв в кинотеатре оккупированного города Порхова 13 ноября 1943 года, в результате которого погибло 760 фашистов.

Илья Васильев, председатель правления Фонда Александра Печерского, подчеркнул важность сохранения памяти о подвиге Константина Чеховича и других подпольщиков для понимания природы сопротивления на оккупированной территории и для молодого поколения.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В Фонде Александра Печерского, занимающегося увековечиванием памяти героев сопротивления, рассказали РИА Новости, почему важно помнить подвиг Константина Чеховича - подпольщика, организовавшего одну из крупнейших диверсий в истории войны, в результате которой погибло более 700 фашистов.

29 июня в России отмечается День партизан и подпольщиков — памятная дата, установленная в честь бойцов сопротивления, сражавшихся с врагом в тылу во время Великой Отечественной войны.

Константин Чехович - советский партизан, самостоятельно подготовивший и осуществивший вместем помощницей Евгенией Михайловой взрыв в кинотеатре оккупированного города Порхова 13 ноября 1943 года. При взрыве погибло 760 фашистов.

"История Чеховича помогает понять саму природу сопротивления на оккупированной территории", - рассказал агентству председатель правления Фонда Александра Печерского Илья Васильев.

По словам Васильева, подпольщик не может открыто носить оружие, произносить громкие речи, демонстрировать свои убеждения. Напротив, он вынужден казаться обычным человеком, ежедневно общаться с врагом, выполнять привычную работу и скрывать свои намерения даже от тех, кому доверяет.

"Подпольщик редко выглядит так, как его впоследствии изображают на памятнике", - добавил он.

Как отметил Васильев, Чехович и его боевые товарищи долгие годы жили в напряжении. Для этого требовались исключительные мужество, выдержка, самодисциплина и готовность каждую минуту отвечать за последствия своих действий.

Васильев уверен, что подвиг Чеховича напоминает и о том, что победа складывалась из решений конкретных людей.

"Мы привыкли рассматривать войну через крупные операции, фронты и имена военачальников, однако в оккупированных городах борьбу вели учителя, инженеры, врачи, железнодорожники, студенты, киномеханики", - поделился он.

Глава правления Фонда Александра Печерского, заметил, что подпольщики действовали без гарантий, что их поступок станет известен, что награда найдет их или их семью, а имя вообще сохранится в документах.

"Чехович совершал свою операцию не ради будущей славы. Вероятно, он был бы весьма удивлен, узнав, сколько десятилетий потребовалось потомкам, чтобы разобраться в отдельных обстоятельствах его подвига", - посетовал Васильев.

Он также обратил внимание на то, что сегодня история Великой Отечественной войны все чаще становится предметом политических манипуляций и произвольных толкований.

"В такой ситуации особенно важны биографии, подтвержденные документами, показаниями и материалами архивов", - подчеркнул он.