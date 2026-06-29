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В Славянске-на-Кубани площадь пожара на НПЗ уменьшилась в четыре раза - РИА Новости, 30.06.2026
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23:43 29.06.2026 (обновлено: 01:03 30.06.2026)
В Славянске-на-Кубани площадь пожара на НПЗ уменьшилась в четыре раза

В Славянском районе Кубани площадь пожара на НПЗ уменьшилась в четыре раза

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Площадь пожара на Славянском НПЗ сократилась в четыре раза с момента начала возгорания.
  • На месте работают 219 человек и 69 единиц техники, в том числе от МЧС России.
КРАСНОДАР, 29 июн – РИА Новости. Площадь пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Славянском районе Кубани, возникшего из-за падения обломков БПЛА ночью 28 июня, сократилась в четыре раза, сообщает оперативный штаб региона.
Как уточняется, с огнем борются 219 человек и 69 единиц техники.
Пожар начался ночью в воскресенье после падения обломков БПЛА.
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ПроисшествияСлавянский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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