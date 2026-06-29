В Славянске-на-Кубани площадь пожара на НПЗ уменьшилась в четыре раза

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Площадь пожара на Славянском НПЗ сократилась в четыре раза с момента начала возгорания.
- На месте работают 219 человек и 69 единиц техники, в том числе от МЧС России.
КРАСНОДАР, 29 июн – РИА Новости. Площадь пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Славянском районе Кубани, возникшего из-за падения обломков БПЛА ночью 28 июня, сократилась в четыре раза, сообщает оперативный штаб региона.
Как уточняется, с огнем борются 219 человек и 69 единиц техники.
Пожар начался ночью в воскресенье после падения обломков БПЛА.