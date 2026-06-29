Владельца Pinterest оштрафовали на 3,5 миллиона рублей

"Признать компанию Pinterest Inc виновной… назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов 500 тысяч рублей", - огласила решение судья.

Ранее компанию уже штрафовали за аналогичное нарушение. Как сообщало РИА Новости, из материалов судебных приставов также известно, что приставы взыскивают с Pinterest 6 миллионов рублей штрафа "по делам об административных правонарушениях" в рамках исполнительного производства.