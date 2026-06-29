Владельца Pinterest оштрафовали на 3,5 миллиона рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Таганский суд Москвы оштрафовал владельца социальной сети Pinterest на 3,5 миллиона рублей.
- Компания признана виновной в неисполнении обязанностей по мониторингу социальной сети и ограничению доступа к запрещенной информации.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал владельца социальной сети Pinterest на 3,5 миллиона рублей за отказ осуществлять мониторинг контента, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Владельца Pinterest признали виновным в неисполнении обязанностей по осуществлению мониторинга социальной сети и принятию мер по ограничению доступа к запрещенной информации (часть 2 статьи 13.50 КоАП РФ).
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"Признать компанию Pinterest Inc виновной… назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов 500 тысяч рублей", - огласила решение судья.
Ранее компанию уже штрафовали за аналогичное нарушение. Как сообщало РИА Новости, из материалов судебных приставов также известно, что приставы взыскивают с Pinterest 6 миллионов рублей штрафа "по делам об административных правонарушениях" в рамках исполнительного производства.
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