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Песков ответил на вопрос о каналах связи между Москвой и Киевом - РИА Новости, 29.06.2026
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13:19 29.06.2026
Песков ответил на вопрос о каналах связи между Москвой и Киевом

Песков: каналы связи между Россией и Украиной должны оставаться закрытыми

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что каналы связи между Москвой и Киевом должны оставаться непубличными для их функционирования.
  • Президент Владимир Путин ранее рассказывал о налаженных контактах с украинской стороной по нескольким линиям.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Каналы связи, имеющиеся между Москвой и Киевом, должны оставаться непубличными для того, чтобы они функционировали, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами в понедельник.
"Для того, чтобы каналы имеющиеся работали и функционировали, они должны оставаться в тени, они должны оставаться непубличными. Поэтому я не буду отвечать на ваш вопрос", - прокомментировал Песков вопрос о каналах связи между Россией и Украиной и о том, осуществляются ли контакты между сторонами через президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о налаженных по нескольким линиям контактам с украинской стороной.
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