Песков ответил на вопрос о каналах связи между Москвой и Киевом

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Каналы связи, имеющиеся между Москвой и Киевом, должны оставаться непубличными для того, чтобы они функционировали, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами в понедельник.