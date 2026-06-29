Песков ответил на вопрос о каналах связи между Москвой и Киевом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что каналы связи между Москвой и Киевом должны оставаться непубличными для их функционирования.
- Президент Владимир Путин ранее рассказывал о налаженных контактах с украинской стороной по нескольким линиям.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Каналы связи, имеющиеся между Москвой и Киевом, должны оставаться непубличными для того, чтобы они функционировали, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами в понедельник.
"Для того, чтобы каналы имеющиеся работали и функционировали, они должны оставаться в тени, они должны оставаться непубличными. Поэтому я не буду отвечать на ваш вопрос", - прокомментировал Песков вопрос о каналах связи между Россией и Украиной и о том, осуществляются ли контакты между сторонами через президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о налаженных по нескольким линиям контактам с украинской стороной.