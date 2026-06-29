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Песков рассказал о формате переговоров Путина и Лукашенко на Валдае - РИА Новости, 29.06.2026
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13:16 29.06.2026 (обновлено: 13:19 29.06.2026)
Песков рассказал о формате переговоров Путина и Лукашенко на Валдае

Песков: Путин и Лукашенко на Валдае общались в неформальной обстановке

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин и Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин и Лукашенко пообщались в неформальной обстановке в резиденции на Валдае, рассказал Песков.
  • Разговор носил предметный характер и был посвящен двусторонним отношениям и торгово-экономическому сотрудничеству.
  • Во второй день к ним присоединился Мишустин.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на Валдае общались в неформальной обстановке, разговор носил предметный характер, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Это было неформальное общение, оно было в резиденции президента на Валдае. Поэтому, как вы заметили, освещения этого общения не было, но повестка дня вполне понятная. Это прежде всего двусторонние отношения, торгово-экономическое сотрудничество", - сказал Песков журналистам.
"Именно поэтому во второй день, как вчера рассказал Путин, к президентам присоединился председатель правительства России (Михаил Мишустин - ред.). И разговор носил весьма предметный характер, потому что, конечно, обилие совместных проектов, которые на повестке дня Союзного Государства, они требуют конкретики", - отметил он.
Лукашенко 26 июня прибыл с рабочим визитом в РФ. Главы государств встретились в формате "тет-а-тет" в резиденции Владимира Путина на Валдае, сообщило ранее белорусское агентство Белта.
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