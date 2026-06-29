Песков рассказал о формате переговоров Путина и Лукашенко на Валдае

"Именно поэтому во второй день, как вчера рассказал Путин, к президентам присоединился председатель правительства России (Михаил Мишустин - ред.). И разговор носил весьма предметный характер, потому что, конечно, обилие совместных проектов, которые на повестке дня Союзного Государства, они требуют конкретики", - отметил он.