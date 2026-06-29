Песков рассказал о формате переговоров Путина и Лукашенко на Валдае

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин и Лукашенко пообщались в неформальной обстановке в резиденции на Валдае, рассказал Песков.
- Разговор носил предметный характер и был посвящен двусторонним отношениям и торгово-экономическому сотрудничеству.
- Во второй день к ним присоединился Мишустин.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на Валдае общались в неформальной обстановке, разговор носил предметный характер, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Именно поэтому во второй день, как вчера рассказал Путин, к президентам присоединился председатель правительства России (Михаил Мишустин - ред.). И разговор носил весьма предметный характер, потому что, конечно, обилие совместных проектов, которые на повестке дня Союзного Государства, они требуют конкретики", - отметил он.
Лукашенко 26 июня прибыл с рабочим визитом в РФ. Главы государств встретились в формате "тет-а-тет" в резиденции Владимира Путина на Валдае, сообщило ранее белорусское агентство Белта.