Песков оценил динамику на фронте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что динамика на фронте придает уверенность в достижении целей специальной военной операции.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Динамика на фронте придает уверенность, что цели специальной военной операции будут достигнуты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Эта динамика (на фронте - ред.), безусловно, весьма красноречива. И, конечно, она придает уверенности в том, что наши цели будут достигнуты", - сказал он журналистам.