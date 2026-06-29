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Песков оценил динамику на фронте - РИА Новости, 29.06.2026
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13:13 29.06.2026
Песков оценил динамику на фронте

Песков: динамика на фронте придает уверенность, что цели СВО будут достигнуты

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что динамика на фронте придает уверенность в достижении целей специальной военной операции.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Динамика на фронте придает уверенность, что цели специальной военной операции будут достигнуты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Эта динамика (на фронте - ред.), безусловно, весьма красноречива. И, конечно, она придает уверенности в том, что наши цели будут достигнуты", - сказал он журналистам.
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