Позиция России по Украине хорошо известна Киеву и США, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ Позиция России по украинскому вопросу хорошо известна Киеву и американским переговорщикам, заявил Дмитрий Песков.

Позиция Москвы по украинскому вопросу не претерпевает изменений, отметил пресс-секретарь.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Позиция России по украинскому вопросу хорошо известна Киеву и американским переговорщикам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что позиция Москвы по украинскому вопросу, изложенная президентом России Владимиром Путиным в МИД РФ в 2024 году, не претерпевает изменений.