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Позиция России по Украине хорошо известна Киеву и США, заявил Песков - РИА Новости, 29.06.2026
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13:12 29.06.2026
Позиция России по Украине хорошо известна Киеву и США, заявил Песков

Песков: позиция России по Украине хорошо известна Киеву и США

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Позиция России по украинскому вопросу хорошо известна Киеву и американским переговорщикам, заявил Дмитрий Песков.
  • Позиция Москвы по украинскому вопросу не претерпевает изменений, отметил пресс-секретарь.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Позиция России по украинскому вопросу хорошо известна Киеву и американским переговорщикам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
Пресс-секретарь главы государства отметил, что позиция Москвы по украинскому вопросу, изложенная президентом России Владимиром Путиным в МИД РФ в 2024 году, не претерпевает изменений.
"Она хорошо известна киевскому режиму, она хорошо известна американским переговорщикам, и она весьма последовательная", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Позиция России по Украине хорошо известна, заявил Песков
22 октября 2025, 12:11
 
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