Краткий пересказ от РИА ИИ
- Позиция России по украинскому вопросу хорошо известна Киеву и американским переговорщикам, заявил Дмитрий Песков.
- Позиция Москвы по украинскому вопросу не претерпевает изменений, отметил пресс-секретарь.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Позиция России по украинскому вопросу хорошо известна Киеву и американским переговорщикам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
Пресс-секретарь главы государства отметил, что позиция Москвы по украинскому вопросу, изложенная президентом России Владимиром Путиным в МИД РФ в 2024 году, не претерпевает изменений.
"Она хорошо известна киевскому режиму, она хорошо известна американским переговорщикам, и она весьма последовательная", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
Позиция России по Украине хорошо известна, заявил Песков
22 октября 2025, 12:11