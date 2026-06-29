Краткий пересказ от РИА ИИ
- Позиция России по урегулированию на Украине последовательна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- По словам Пескова, динамика на фронте очевидна на всем его протяжении.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Позиция России по урегулированию на Украине последовательна, динамика на фронте очевидна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наша позиция по урегулированию хорошо известна, она последовательна. Динамика на фронте тоже весьма очевидна на всем протяжении фронта", - сказал он журналистам.