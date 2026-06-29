Тема Украины фигурировала на встрече Путина и Лукашенко, заявил Песков

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Тема Украины фигурировала на встрече президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко на Валдае, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Тема Украины фигурировала в повестке дня неформального общения, которое имело место в пятницу и в субботу на Валдае", - сказал Песков журналистам.