Тема Украины фигурировала на встрече Путина и Лукашенко, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко встретились на Валдае.
- На встрече обсуждалась тема Украины, заявил Дмитрий Песков.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Тема Украины фигурировала на встрече президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко на Валдае, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Тема Украины фигурировала в повестке дня неформального общения, которое имело место в пятницу и в субботу на Валдае", - сказал Песков журналистам.