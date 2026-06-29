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Тема Украины фигурировала на встрече Путина и Лукашенко, заявил Песков - РИА Новости, 29.06.2026
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13:12 29.06.2026 (обновлено: 13:14 29.06.2026)
Тема Украины фигурировала на встрече Путина и Лукашенко, заявил Песков

Песков: тема Украины фигурировала на встрече Путина и Лукашенко

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко встретились на Валдае.
  • На встрече обсуждалась тема Украины, заявил Дмитрий Песков.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Тема Украины фигурировала на встрече президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко на Валдае, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Путин и Лукашенко встретились в формате тет-а-тет на Валдае. Журналисты задали Пескову вопрос, являлся ли Лукашенко каналом связи с Киевом, учитывая, что в Минске была встреча с представителями Владимира Зеленского.
"Тема Украины фигурировала в повестке дня неформального общения, которое имело место в пятницу и в субботу на Валдае", - сказал Песков журналистам.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Минске. 25 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Народы России, Белоруссии и Украины будут вместе, заявил Лукашенко
25 июня, 13:00
 
УкраинаРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинВалдайДмитрий Песков
 
 
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