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Патрушев рассказал о дополнительных мерах поддержки судостроения - РИА Новости, 29.06.2026
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11:19 29.06.2026
Патрушев рассказал о дополнительных мерах поддержки судостроения

Патрушев: руководство России принимает меры поддержки судостроения

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Николай Патрушев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Николай Патрушев поздравил отечественных судостроителей с Днем кораблестроителя.
  • В сообщении пресс-службы Морской коллегии отмечается, что руководство страны принимает дополнительные меры по поддержке судостроения.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев поздравил отечественных судостроителей с Днем кораблестроителя, отметив, что руководство страны принимает дополнительные меры поддержки этой отрасли.
"В поздравлении, в частности, отмечается, что президент России и правительство страны принимают дополнительные меры по поддержке судостроения – стратегически важной отрасли промышленности, развитию ее научного, технологического и кадрового потенциала", - говорится в сообщении пресс-службы Морской коллегии.
Патрушев пожелал труженикам судостроительных заводов крепкого здоровья и новых успехов в трудном и достойном деле строительства сильного флота великой морской державы.
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