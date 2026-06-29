Патрушев рассказал о дополнительных мерах поддержки судостроения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Николай Патрушев поздравил отечественных судостроителей с Днем кораблестроителя.
- В сообщении пресс-службы Морской коллегии отмечается, что руководство страны принимает дополнительные меры по поддержке судостроения.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев поздравил отечественных судостроителей с Днем кораблестроителя, отметив, что руководство страны принимает дополнительные меры поддержки этой отрасли.
"В поздравлении, в частности, отмечается, что президент России и правительство страны принимают дополнительные меры по поддержке судостроения – стратегически важной отрасли промышленности, развитию ее научного, технологического и кадрового потенциала", - говорится в сообщении пресс-службы Морской коллегии.
Патрушев пожелал труженикам судостроительных заводов крепкого здоровья и новых успехов в трудном и достойном деле строительства сильного флота великой морской державы.
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12 апреля, 11:01