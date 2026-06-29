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Пашинян прокомментировал ограничения на ввоз армянской продукции в Россию - РИА Новости, 29.06.2026
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19:46 29.06.2026
Пашинян прокомментировал ограничения на ввоз армянской продукции в Россию

Пашинян: ограничения на ввоз армянской продукции в Россию не являются санкциями

© AP Photo / Evgenia Novozhenina/Pool PhotoПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Evgenia Novozhenina/Pool Photo
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что называть ограничения на экспорт армянской продукции в Россию санкциями неверно.
  • Вопросы, связанные с ограничениями, Пашинян намерен обсудить на ближайшем заседании Евразийского межправсовета.
ЕРЕВАН, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что называть ограничения на экспорт армянской продукции в РФ санкциями не стоит.
"Использовать слово "санкции" неверно. Санкций нет и быть не может", - заявил Пашинян журналистам.
По его словам, существующие вопросы он намерен обсудить на ближайшем заседании Евразийского межправсовета.
Россельхознадзор 26 июня приостановил поставки рыбы еще от двух предприятий Армении, таким образом полностью ограничив поставки из республики всей рыбы и рыбной продукции в Россию.
Двенадцатого июня Россельхознадзор ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в государства–члены ЕАЭС.
Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил ранее в интервью "Российской газете", что ограничения на поставки армянской сельхозпродукции связаны не с политикой, а с отсутствием эффективного контроля качества у производителей.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
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