Пашинян прокомментировал ограничения на ввоз армянской продукции в Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что называть ограничения на экспорт армянской продукции в Россию санкциями неверно.

Вопросы, связанные с ограничениями, Пашинян намерен обсудить на ближайшем заседании Евразийского межправсовета.

ЕРЕВАН, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что называть ограничения на экспорт армянской продукции в РФ санкциями не стоит.

"Использовать слово "санкции" неверно. Санкций нет и быть не может", - заявил Пашинян журналистам.

По его словам, существующие вопросы он намерен обсудить на ближайшем заседании Евразийского межправсовета.

Россельхознадзор 26 июня приостановил поставки рыбы еще от двух предприятий Армении, таким образом полностью ограничив поставки из республики всей рыбы и рыбной продукции в Россию.

Двенадцатого июня Россельхознадзор ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в государства–члены ЕАЭС.