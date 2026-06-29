Пашинян не стал комментировать решение Израиля признать геноцид армян

Накануне израильское правительство единогласно одобрило резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи. Турецкий МИД назвал это решение политически мотивированным и связанным с ситуацией, с которой еврейское государство столкнулось в секторе Газа.

В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования армян. В частности, в 1915 году во время Первой мировой войны, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона представителей этого народа. Факт геноцида армян в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".