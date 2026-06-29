Пашинян заявил, что рассчитывает на контакты с Путиным в ближайшее время

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о планах на контакты с президентом России Владимиром Путиным.
- Он выразил уверенность в том, что контакты состоятся в ближайшее время.
ЕРЕВАН, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что рассчитывает на контакты с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшее время.
"В ближайшее время будут контакты, я уверен", - заявил Пашинян журналистам, отвечая на вопрос о возможной встрече с российским лидером.