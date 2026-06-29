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Пашинян заявил, что рассчитывает на контакты с Путиным в ближайшее время - РИА Новости, 29.06.2026
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18:49 29.06.2026 (обновлено: 19:01 29.06.2026)
Пашинян заявил, что рассчитывает на контакты с Путиным в ближайшее время

Пашинян заявил, что рассчитывает на контакты с Путиным в скором времени

© РИА Новости / POOLПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / POOL
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о планах на контакты с президентом России Владимиром Путиным.
  • Он выразил уверенность в том, что контакты состоятся в ближайшее время.
ЕРЕВАН, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что рассчитывает на контакты с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшее время.
"В ближайшее время будут контакты, я уверен", - заявил Пашинян журналистам, отвечая на вопрос о возможной встрече с российским лидером.
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