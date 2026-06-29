Shaman заявил, что они с Мизулиной не собираются заниматься политикой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Shaman заявил, что партия "Мы", подаренная им Мизулиной, не задумывалась как политическая.
- По его мнению, она стала фундаментом для будущих хороших дел.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) заявил, что партия "Мы" не задумывалась как политическая, они с главой Лиги безопасного Интернета Екатериной Мизулиной не собираются заниматься политикой.
Ранее Shaman сделал Мизулиной необычный подарок на день рождения - партию "Мы". В сентябре 2025 года артист подтвердил, что партия "Мы" действительно существует.
"Я не понимаю, почему ваши коллеги или какие-то недоброжелатели разгоняют эту повестку, называют эту партию с какого-то перепуга политической?! Мы с Катериной в политику не лезем. Каждый из нас занимается своим делом", - сказал он на пресс-конференции, которая проходит в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в понедельник.
Shaman отметил, что создание партии "Мы" стало фундаментом для будущих хороших дел.
"Мы заложили фундамент и заявили об этом громко, поэтому на данный момент мы с Катериной не планируем уходить в политику. Повторюсь, ни одного заявления о том, что эта партия политическая, не было и не будет. Возможно, в будущем эта основа станет фундаментом для чего-то хорошего", - добавил он.
Shaman - российский певец, автор и композитор родом из Новомосковска Тульской области. Известен своими хитами "Я русский", "Встанем", "Мой бой", "Моя Россия" и другими. В 2024 году был удостоен звания заслуженного артиста России. В 2025 году представил Россию на возрожденном международном музыкальном конкурсе "Интервидение". По данным ВЦИОМ, на протяжении трех последних лет становился самым популярным российским исполнителем.
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