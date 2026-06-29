Shaman заявил, что они с Мизулиной не собираются заниматься политикой

Краткий пересказ от РИА ИИ Shaman заявил, что партия "Мы", подаренная им Мизулиной, не задумывалась как политическая.

По его мнению, она стала фундаментом для будущих хороших дел.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) заявил, что партия "Мы" не задумывалась как политическая, они с главой Лиги безопасного Интернета Екатериной Мизулиной не собираются заниматься политикой.

Ранее Shaman сделал Мизулиной необычный подарок на день рождения - партию "Мы". В сентябре 2025 года артист подтвердил, что партия "Мы" действительно существует.

"Я не понимаю, почему ваши коллеги или какие-то недоброжелатели разгоняют эту повестку, называют эту партию с какого-то перепуга политической?! Мы с Катериной в политику не лезем. Каждый из нас занимается своим делом", - сказал он на пресс-конференции, которая проходит в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в понедельник.

Shaman отметил, что создание партии "Мы" стало фундаментом для будущих хороших дел.

"Мы заложили фундамент и заявили об этом громко, поэтому на данный момент мы с Катериной не планируем уходить в политику. Повторюсь, ни одного заявления о том, что эта партия политическая, не было и не будет. Возможно, в будущем эта основа станет фундаментом для чего-то хорошего", - добавил он.