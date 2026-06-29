СМИ: женщина на мотоцикле сбила девять пешеходов в парке Нью-Йорка

"Женщина на трехколесном мотоцикле проехала через парк в Бруклине, сбив нескольких пешеходов на своем пути... Она, предположительно, не справилась с управлением и въехала в парк Коммодор Барри в Форт-Грине около 18.40 (3.40 понедельника мск - ред.), сбив девять пешеходов", - говорится в публикации.