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СМИ: женщина на мотоцикле сбила девять пешеходов в парке Нью-Йорка - РИА Новости, 29.06.2026
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07:21 29.06.2026 (обновлено: 07:22 29.06.2026)
СМИ: женщина на мотоцикле сбила девять пешеходов в парке Нью-Йорка

NYP: женщина на трехколесном мотоцикле сбила девять пешеходов в парке Нью-Йорка

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Женщина за рулем трехколесного мотоцикла не справилась с управлением и въехала в парк Коммодор Барри в Форт-Грине, Бруклин, сбив девять пешеходов.
  • Все девять пострадавших пешеходов и сама мотоциклистка были госпитализированы, четверо из пострадавших находятся в критическом, но стабильном состоянии.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Женщина за рулем трехколесного мотоцикла не справилась с управлением и въехала в один из парков Нью-Йорка, сбивая людей на своем пути, девять человек получили травмы, мотоциклистка также пострадала, сообщает газета New York Post со ссылкой на местную полицию.
"Женщина на трехколесном мотоцикле проехала через парк в Бруклине, сбив нескольких пешеходов на своем пути... Она, предположительно, не справилась с управлением и въехала в парк Коммодор Барри в Форт-Грине около 18.40 (3.40 понедельника мск - ред.), сбив девять пешеходов", - говорится в публикации.
Все девять пострадавших пешеходов и сама мотоциклистка были госпитализированы. Четверо из них находятся в критическом, но стабильном состоянии. Полиция проводит расследование инцидента.
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