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Врач объяснила, бывает ли отит от сквозняка - РИА Новости, 30.06.2026
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20:47 29.06.2026 (обновлено: 10:56 30.06.2026)
Врач объяснила, бывает ли отит от сквозняка

Оториноларинголог Новикова: сквозняк при насморке может привести к отиту

© РИА Новости / Максим БлиновОсмотр у врача
Осмотр у врача - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Осмотр у врача. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отит часто возникает как осложнение насморка, а сквозняк может ускорить этот процесс, рассказала врач-оториноларинголог клиники "Будь Здоров" в Санкт-Петербурге Яна Новикова.
  • Летом риск отита возрастает из-за купания с попаданием воды в уши, поездок с открытыми окнами и работы кондиционеров, направленных в лицо.
  • При появлении боли в ухе, заложенности, шума, снижения слуха или выделений рекомендуется обратиться к ЛОР-врачу.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Отит чаще возникает как осложнение насморка, а сквозняк может ускорить этот процесс, рассказала врач-оториноларинголог клиники "Будь Здоров" в Санкт-Петербурге Яна Новикова.
"Отит почти всегда начинается не из-за холода, а как осложнение инфекции верхних дыхательных путей... Сквозняк, резкий перепад температур и направленный на вас поток воздуха как раз ухудшают местную защиту слизистой и создают дополнительный стресс для сосудов. На фоне уже циркулирующих в помещении вирусов это повышает шансы заболеть", - сказала Новикова "Газете.Ru".
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По словам врача, из-за насморка нарушается вентиляция уха, жидкость застаивается, и начинается воспаление.
Кроме того, специалист отметила, что летом риск отита возрастает: к насморку добавляются купание с попаданием воды в уши, поездки с открытыми окнами и работа кондиционеров, направленных в лицо.
"Есть несколько правил, как проветривать комнату в жару без вреда для ушей. Первое - проветривать в более прохладные часы. Второе - делать мягкий, а не "туннельный" сквозняк. Наконец, не направлять поток воздуха на голову и уши. Также важно следить за температурой в комнате. Комфортно, когда в помещении держится примерно 23–25°С, без резких скачков туда-сюда", - подчеркнула Новикова.
Врач также посоветовала в машине направлять воздух из дефлекторов в сторону или вверх, а не в лицо или ухо, особенно если вы вспотели. Она также добавила, что кратковременное проветривание по 10-20 минут несколько раз в день помогает освежить воздух без перегрузки организма.
Если боль в ухе не проходит в течение одного-двух дней, появились заложенность, шум, снижение слуха или выделения - лучше не ждать и записаться к ЛОРу, заключила специалист.
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