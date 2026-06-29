Врач объяснила, бывает ли отит от сквозняка

Краткий пересказ от РИА ИИ Отит часто возникает как осложнение насморка, а сквозняк может ускорить этот процесс, рассказала врач-оториноларинголог клиники "Будь Здоров" в Санкт-Петербурге Яна Новикова.

Летом риск отита возрастает из-за купания с попаданием воды в уши, поездок с открытыми окнами и работы кондиционеров, направленных в лицо.

При появлении боли в ухе, заложенности, шума, снижения слуха или выделений рекомендуется обратиться к ЛОР-врачу.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Отит чаще возникает как осложнение насморка, а сквозняк может ускорить этот процесс, рассказала врач-оториноларинголог клиники "Будь Здоров" в Санкт-Петербурге Яна Новикова.

"Отит почти всегда начинается не из-за холода, а как осложнение инфекции верхних дыхательных путей... Сквозняк, резкий перепад температур и направленный на вас поток воздуха как раз ухудшают местную защиту слизистой и создают дополнительный стресс для сосудов. На фоне уже циркулирующих в помещении вирусов это повышает шансы заболеть", - сказала Новикова "Газете.Ru"

По словам врача, из-за насморка нарушается вентиляция уха, жидкость застаивается, и начинается воспаление.

Кроме того, специалист отметила, что летом риск отита возрастает: к насморку добавляются купание с попаданием воды в уши, поездки с открытыми окнами и работа кондиционеров, направленных в лицо.

"Есть несколько правил, как проветривать комнату в жару без вреда для ушей. Первое - проветривать в более прохладные часы. Второе - делать мягкий, а не "туннельный" сквозняк. Наконец, не направлять поток воздуха на голову и уши. Также важно следить за температурой в комнате. Комфортно, когда в помещении держится примерно 23–25°С, без резких скачков туда-сюда", - подчеркнула Новикова.

Врач также посоветовала в машине направлять воздух из дефлекторов в сторону или вверх, а не в лицо или ухо, особенно если вы вспотели. Она также добавила, что кратковременное проветривание по 10-20 минут несколько раз в день помогает освежить воздух без перегрузки организма.