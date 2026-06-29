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СМИ: военные США и Японии отработали захват и оборону спорных островов - РИА Новости, 29.06.2026
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12:38 29.06.2026
СМИ: военные США и Японии отработали захват и оборону спорных островов

Stars and Stripes: США и Япония отработали захват и оборону спорных островов

© Фото : US. Army / Sgt. Gustavo OlgiatiАмериканские военнослужащие во время учений
Американские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : US. Army / Sgt. Gustavo Olgiati
Американские военнослужащие во время учений. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военные США и Японии отработали развертывание экспедиционных передовых баз для захвата и обороны спорных островов в ходе учений Resolute Dragon на японском острове Кюсю.
  • Цель крупномасштабных совместных учений американских и японских военных — отработка и повышение тактического уровня защиты островов.
  • В ходе учений Resolute Dragon-26 были использованы японские самоходные гаубицы Type 19 и боевые машины Type 16, а также FPV-дроны Neros Archer и разведывательные БПЛА Stalker VXE30 с инфракрасными системами наблюдения.
ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Военные США и Японии отработали развертывание экспедиционных передовых баз для захвата и обороны спорных островов в ходе ежегодных учений Resolute Dragon на японском острове Кюсю, сообщает газета Пентагона Stars and Stripes.
Крупномасштабные совместные учения американских и японских военных Resolute Dragon-26 проходят в июне в 23 местах на Окинаве и Кюсю в Японии. Их цель – отработка и повышение тактического уровня защиты островов.
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"Японские и американские военные отрабатывали операции с использованием экспедиционных передовых баз... (Эти операции - ред.) предусматривают развертывание небольших мобильных подразделений в зоне досягаемости ракет противника для захвата и удержания островов, а также уничтожения вражеских кораблей", - говорится в публикации.
Около 90 морских пехотинцев США и 300 военнослужащих сухопутных сил Японии также провели боевые стрельбы с применением стрелкового оружия и минометов. В качестве наблюдателей на учениях присутствовали представители вооруженных сил Великобритании, Филиппин, Франции и Австралии, пишет газета.
Кроме того, в ходе учений были использованы японские самоходные гаубицы Type 19 и боевые машины Type 16. Для обнаружения противника были применены FPV-дроны Neros Archer и разведывательные БПЛА Stalker VXE30 с инфракрасными системами наблюдения, уточняет издание.
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