СМИ: военные США и Японии отработали захват и оборону спорных островов

Краткий пересказ от РИА ИИ Военные США и Японии отработали развертывание экспедиционных передовых баз для захвата и обороны спорных островов в ходе учений Resolute Dragon на японском острове Кюсю.

Цель крупномасштабных совместных учений американских и японских военных — отработка и повышение тактического уровня защиты островов.

В ходе учений Resolute Dragon-26 были использованы японские самоходные гаубицы Type 19 и боевые машины Type 16, а также FPV-дроны Neros Archer и разведывательные БПЛА Stalker VXE30 с инфракрасными системами наблюдения.

ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Военные США и Японии отработали развертывание экспедиционных передовых баз для захвата и обороны спорных островов в ходе ежегодных учений Resolute Dragon на японском острове Кюсю, сообщает газета Пентагона Военные США и Японии отработали развертывание экспедиционных передовых баз для захвата и обороны спорных островов в ходе ежегодных учений Resolute Dragon на японском острове Кюсю, сообщает газета Пентагона Stars and Stripes

Крупномасштабные совместные учения американских и японских военных Resolute Dragon-26 проходят в июне в 23 местах на Окинаве и Кюсю в Японии . Их цель – отработка и повышение тактического уровня защиты островов.

"Японские и американские военные отрабатывали операции с использованием экспедиционных передовых баз... (Эти операции - ред.) предусматривают развертывание небольших мобильных подразделений в зоне досягаемости ракет противника для захвата и удержания островов, а также уничтожения вражеских кораблей", - говорится в публикации.

Около 90 морских пехотинцев США и 300 военнослужащих сухопутных сил Японии также провели боевые стрельбы с применением стрелкового оружия и минометов. В качестве наблюдателей на учениях присутствовали представители вооруженных сил Великобритании, Филиппин, Франции и Австралии, пишет газета.