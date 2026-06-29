Оман допускает введение сборов за проход через Ормузский пролив

Краткий пересказ от РИА ИИ Оман выступает против пошлин за проход судов через Ормузский пролив.

Глава МИД страны Бадр аль-Бусаиди не исключил возможности введения сборов, связанных с обеспечением безопасности судоходства.

Первое заседание совместного комитета Ирана и Омана по Ормузскому проливу состоялось на прошлой неделе в Маскате.

СТАМБУЛ, 29 июн - РИА Новости. Оман выступает против пошлин за проход судов через Ормузский пролив, но возможно введение сборов для безопасности судоходства, заявил в понедельник глава МИД арабского государства Бадр аль-Бусаиди.

Первое заседание совместного комитета Ирана Омана по Ормузскому проливу состоялось на прошлой неделе в Маскате.

"Министр подчеркнул в ответ на вопрос о будущем пролива, что его страна стремится оставить судоходство в проливе безопасным и свободным для всех с учетом важности этой водной артерии для мировой экономики и стран региона, в том числе Ирана…. Маскат не поддерживает какие-либо пошлины за проход судов, отметил аль-Бусаиди, но не исключил возможности создания механизмов, касающихся морских услуг - за безопасность судоходства, подготовку к ЧП, борьбу с загрязнениями, как это принято в проливах Малакка и Сингапур", - сообщила арабская версия радио Монте-Карло.

Иранские власти ранее сообщали о разработке нового правового порядка в Ормузском проливе, отмечая, что этот процесс проходит в координации с другой прибрежной страной - Оманом. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что Ормузский пролив годами был открыт для бесплатного прохода судов, но ситуация в Ормузском проливе после нападения США и Израиля на Иран больше никогда не будет прежней.