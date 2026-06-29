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Оман допускает введение сборов за проход через Ормузский пролив - РИА Новости, 29.06.2026
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16:00 29.06.2026 (обновлено: 16:09 29.06.2026)
Оман допускает введение сборов за проход через Ормузский пролив

Оман допускает введение сборов для безопасности за проход через Ормузский пролив

© REUTERS / Amirhosein Khorgooi/ISNA/via WANAСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© REUTERS / Amirhosein Khorgooi/ISNA/via WANA
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Оман выступает против пошлин за проход судов через Ормузский пролив.
  • Глава МИД страны Бадр аль-Бусаиди не исключил возможности введения сборов, связанных с обеспечением безопасности судоходства.
  • Первое заседание совместного комитета Ирана и Омана по Ормузскому проливу состоялось на прошлой неделе в Маскате.
СТАМБУЛ, 29 июн - РИА Новости. Оман выступает против пошлин за проход судов через Ормузский пролив, но возможно введение сборов для безопасности судоходства, заявил в понедельник глава МИД арабского государства Бадр аль-Бусаиди.
Первое заседание совместного комитета Ирана и Омана по Ормузскому проливу состоялось на прошлой неделе в Маскате.
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"Министр подчеркнул в ответ на вопрос о будущем пролива, что его страна стремится оставить судоходство в проливе безопасным и свободным для всех с учетом важности этой водной артерии для мировой экономики и стран региона, в том числе Ирана…. Маскат не поддерживает какие-либо пошлины за проход судов, отметил аль-Бусаиди, но не исключил возможности создания механизмов, касающихся морских услуг - за безопасность судоходства, подготовку к ЧП, борьбу с загрязнениями, как это принято в проливах Малакка и Сингапур", - сообщила арабская версия радио Монте-Карло.
Иранские власти ранее сообщали о разработке нового правового порядка в Ормузском проливе, отмечая, что этот процесс проходит в координации с другой прибрежной страной - Оманом. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что Ормузский пролив годами был открыт для бесплатного прохода судов, но ситуация в Ормузском проливе после нападения США и Израиля на Иран больше никогда не будет прежней.
Власти Ирана подчеркивали, что планируют взимать плату за предоставление услуг, связанных с безопасным передвижением судов через водный маршрут, при этом, отмечали в Тегеране, плата не является пошлиной. После достижения меморандума с США Иран 18 июня обязался в течение 60 дней не брать с судов каких-либо денег.
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