Более 120 танкеров прошли через Ормузский пролив за четыре дня, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За четыре дня через Ормузский пролив прошли 124 грузовых судна, сообщает CNN.
- Количество судов, прошедших через пролив за четыре дня, сопоставимо с суточным судоходством до эскалации вокруг Ирана.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Суммарно 124 судна прошли через Ормузский пролив с четверга, то есть за четыре дня, что сопоставимо с суточным судоходством до эскалации вокруг Ирана, сообщает телеканал CNN.
"В общей сложности 124 грузовых судна прошли через Ормузский пролив с четверга", - сообщил телеканал со ссылкой на данные Kpler.
Число судов, прошедших через пролив за четыре дня, в настоящее время сопоставимо с количеством судов, проходивших через него за один день до эскалации в регионе, отмечается в материале.
До эскалации в конце февраля через пролив ежедневно проходило более 100 судов, приводит телеканал данные Kpler.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. В результате международная торговля испытывает серьезные транспортные трудности.