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Более 120 танкеров прошли через Ормузский пролив за четыре дня, пишут СМИ - РИА Новости, 29.06.2026
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12:48 29.06.2026
Более 120 танкеров прошли через Ормузский пролив за четыре дня, пишут СМИ

CNN: за четыре дня через Ормузский пролив прошли 124 судна

© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© REUTERS / Stringer
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За четыре дня через Ормузский пролив прошли 124 грузовых судна, сообщает CNN.
  • Количество судов, прошедших через пролив за четыре дня, сопоставимо с суточным судоходством до эскалации вокруг Ирана.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Суммарно 124 судна прошли через Ормузский пролив с четверга, то есть за четыре дня, что сопоставимо с суточным судоходством до эскалации вокруг Ирана, сообщает телеканал CNN.
"В общей сложности 124 грузовых судна прошли через Ормузский пролив с четверга", - сообщил телеканал со ссылкой на данные Kpler.
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Число судов, прошедших через пролив за четыре дня, в настоящее время сопоставимо с количеством судов, проходивших через него за один день до эскалации в регионе, отмечается в материале.
До эскалации в конце февраля через пролив ежедневно проходило более 100 судов, приводит телеканал данные Kpler.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. В результате международная торговля испытывает серьезные транспортные трудности.
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