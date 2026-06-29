Иран и Оман провели первое заседание комитета по Ормузскому проливу

Иранские власти ранее сообщали о разработке нового правового порядка в Ормузском проливе, отмечая, что этот процесс проходит в координации с другой прибрежной страной - Оманом. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что Ормузский пролив годами был открыт для бесплатного прохода судов, но ситуация в Ормузском проливе после нападения США и Израиля на Иран больше никогда не будет прежней.