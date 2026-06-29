Рейтинг@Mail.ru
Иран и Оман провели первое заседание комитета по Ормузскому проливу - РИА Новости, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:21 29.06.2026
Иран и Оман провели первое заседание комитета по Ормузскому проливу

В Маскате прошло первое заседание комитета Ирана и Омана по Ормузскому проливу

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первое заседание совместного комитета Ирана и Омана по Ормузскому проливу состоялось в Маскате.
  • Обсуждение касалось будущего управления проливом в рамках пятой статьи Исламабадского меморандума о взаимопонимании и суверенных прав прибрежных государств.
ТЕГЕРАН, 27 июн - РИА Новости. Первое заседание совместного комитета Ирана и Омана по Ормузскому проливу состоялось в Маскате, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.
Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф 23 июня сообщил, что Иран и Оман создают совместный комитет для диалога по Ормузскому проливу.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Иран выпустил дроны-камикадзе по судам в Ормузе, утверждает Трамп
26 июня, 18:55
"В ходе поездки в Маскат состоялось первое заседание совместного комитета по Ормузскому проливу… В ходе обсуждения текущих вопросов, касающихся пролива, мы обменялись мнениями о будущем управлении проливом в рамках пятой статьи Исламабадского меморандума о взаимопонимании и суверенных прав прибрежных государств", - написал Гарибабади на своей официальной странице в соцсети Х.
Иранские власти ранее сообщали о разработке нового правового порядка в Ормузском проливе, отмечая, что этот процесс проходит в координации с другой прибрежной страной - Оманом. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что Ормузский пролив годами был открыт для бесплатного прохода судов, но ситуация в Ормузском проливе после нападения США и Израиля на Иран больше никогда не будет прежней.
Власти Ирана подчеркивали, что планируют взимать плату за предоставление услуг, связанных с безопасным передвижением судов через водный маршрут, при этом, отмечали в Тегеране, плата не является пошлиной. После достижения меморандума с США Иран 18 июня обязался в течение 60 дней не брать с судов каких-либо денег.
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Оман предупредил Европу о возможном взимании платы за проход через Ормуз
26 июня, 19:41
 
В миреИранОрмузский проливОманМохаммад-Багер ГалибафАббас АракчиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала