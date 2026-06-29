Врачи удалили жительнице Кузбасса гигантскую опухоль

Краткий пересказ от РИА ИИ Жительнице Кузбасса врачи Кузбасского онкологического диспансера удалили гигантскую опухоль размером с новорожденного ребенка.

Опухоль диаметром 37 сантиметров занимала все забрюшинное пространство и плотно прилегала к стенке живота.

Операция длилась 3,5 часа, сейчас пациентка чувствует себя удовлетворительно, а тактика дальнейшего лечения будет зависеть от результатов гистологического исследования.

КЕМЕРОВО, 29 июн – РИА Новости. Гигантскую опухоль размером с новорожденного ребенка удалили жительнице Кузбасса врачи Кузбасского онкологического диспансера, сообщили в министерстве здравоохранения Кемеровской области.

Женщина пришла на диспансеризацию в поликлинику по месту жительства впервые в жизни. До этого на рост живота внимания не обращала, а болезненные ощущения терпела. По словам женщины, она не была на приеме у гинеколога больше 20 лет. Новообразование обнаружили на УЗИ и дали направление к онкологу.

"Процесс оказался настолько обширным, что за жизнь пациентки боролась мультидисциплинарная бригада из специалистов отделений онкогинекологии и абдоминального. Сложность была в том, что новообразование (диаметром 37 сантиметров!) занимало все забрюшинное пространство, плотно прилегало к стенке живота, сместило в сторону кишечник, смяло мочеточник и имело собственную систему кровоснабжения из сосудов толщиной с палец", – сообщили в минздраве.

Уточняется, что для того, чтобы ювелирно, буквально по миллиметру, отделить от такого опухолевого конгломерата все органы: не допустить кровотечения, не задеть кишечник, не порвать мочеточник, сохранить целостность магистральных сосудов – потребовалось 3,5 часа кропотливой работы.