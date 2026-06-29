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Врачи удалили жительнице Кузбасса гигантскую опухоль - РИА Новости, 29.06.2026
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07:00 29.06.2026
Врачи удалили жительнице Кузбасса гигантскую опухоль

Гигантскую опухоль размером с новорожденного ребенка удалили жительнице Кузбасса

© РИА Новости / Дмитрий МакеевПациент в операционной
Пациент в операционной - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Пациент в операционной. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительнице Кузбасса врачи Кузбасского онкологического диспансера удалили гигантскую опухоль размером с новорожденного ребенка.
  • Опухоль диаметром 37 сантиметров занимала все забрюшинное пространство и плотно прилегала к стенке живота.
  • Операция длилась 3,5 часа, сейчас пациентка чувствует себя удовлетворительно, а тактика дальнейшего лечения будет зависеть от результатов гистологического исследования.
КЕМЕРОВО, 29 июн – РИА Новости. Гигантскую опухоль размером с новорожденного ребенка удалили жительнице Кузбасса врачи Кузбасского онкологического диспансера, сообщили в министерстве здравоохранения Кемеровской области.
Женщина пришла на диспансеризацию в поликлинику по месту жительства впервые в жизни. До этого на рост живота внимания не обращала, а болезненные ощущения терпела. По словам женщины, она не была на приеме у гинеколога больше 20 лет. Новообразование обнаружили на УЗИ и дали направление к онкологу.
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"Процесс оказался настолько обширным, что за жизнь пациентки боролась мультидисциплинарная бригада из специалистов отделений онкогинекологии и абдоминального. Сложность была в том, что новообразование (диаметром 37 сантиметров!) занимало все забрюшинное пространство, плотно прилегало к стенке живота, сместило в сторону кишечник, смяло мочеточник и имело собственную систему кровоснабжения из сосудов толщиной с палец", – сообщили в минздраве.
Уточняется, что для того, чтобы ювелирно, буквально по миллиметру, отделить от такого опухолевого конгломерата все органы: не допустить кровотечения, не задеть кишечник, не порвать мочеточник, сохранить целостность магистральных сосудов – потребовалось 3,5 часа кропотливой работы.
Отмечается, что сейчас пациентка чувствует себя удовлетворительно. Дальнейшая тактика лечения будет зависеть от результатов гистологического исследования.
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