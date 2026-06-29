Краткий пересказ от РИА ИИ
- Анна Евстигнеева, и. о. постпреда России в ООН, заявила об игнорировании руководством ООН атак ВСУ с жертвами среди детей.
- По словам Евстигнеевой, такое игнорирование поощряет террористические амбиции Киева и создает у него ощущение безнаказанности.
ООН, 29 июн – РИА Новости. Игнорирование руководством ООН атак ВСУ с жертвами среди детей поощряет террористические амбиции Киева, заявила в понедельник и. о. постпреда РФ в ООН Анна Евстигнеева.
"Игнорирование ими (руководителями ООН – ред.) прицельных атак Киева с многочисленными жертвами среди детей является красноречивым подтверждением двойных стандартов, грубо нарушающих статью 100 Устава Всемирной Организации. Это создает у киевского режима ощущение полной вседозволенности и безнаказанности и по сути поощряет его террористические амбиции", - сказала Евстигнеева на заседании Совета Безопасности ООН.