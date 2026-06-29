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Евстигнеева прокомментировала игнорирование ООН атак ВСУ на детей - РИА Новости, 29.06.2026
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22:43 29.06.2026
Евстигнеева прокомментировала игнорирование ООН атак ВСУ на детей

Евстигнеева: игнорирование ООН атак ВСУ на детей поощряет амбиции Киева

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анна Евстигнеева, и. о. постпреда России в ООН, заявила об игнорировании руководством ООН атак ВСУ с жертвами среди детей.
  • По словам Евстигнеевой, такое игнорирование поощряет террористические амбиции Киева и создает у него ощущение безнаказанности.
ООН, 29 июн – РИА Новости. Игнорирование руководством ООН атак ВСУ с жертвами среди детей поощряет террористические амбиции Киева, заявила в понедельник и. о. постпреда РФ в ООН Анна Евстигнеева.
"Игнорирование ими (руководителями ООН – ред.) прицельных атак Киева с многочисленными жертвами среди детей является красноречивым подтверждением двойных стандартов, грубо нарушающих статью 100 Устава Всемирной Организации. Это создает у киевского режима ощущение полной вседозволенности и безнаказанности и по сути поощряет его террористические амбиции", - сказала Евстигнеева на заседании Совета Безопасности ООН.
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