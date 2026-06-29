Россия не считает случайным удар ВСУ по белорусскому автобусу с детьми

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Исполняющая обязанности постпреда РФ в ООН Анна Евстигнеева заявила, что удар ВСУ по белорусскому автобусу был умышленным действием и актом терроризма против мирных жителей.
- ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус детской футбольной команды из белорусской Гомельской области, погибла женщина, травмы получили восемь человек, из них шесть детей.
ООН, 29 июн - РИА Новости. Удар ВСУ по белорусскому автобусу не был случайным, это умышленное действие и акт терроризма против мирных жителей, заявила исполняющая обязанности постпреда РФ в ООН Анна Евстигнеева.
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"Речь идет не об ударе по военным объектам с последствиями для гражданских лиц, и не о случайном попадании, а об умышленных действиях оператора, который имел возможность видеть характер цели. Налицо акт терроризма против мирных жителей", - сказала Евстигнеева на заседании Совбеза ООН.
Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук 17 июня сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус детской футбольной команды из белорусской Гомельской области, дети ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, травмы получили восемь человек, из них шесть детей.