Россия не считает случайным удар ВСУ по белорусскому автобусу с детьми

ООН, 29 июн - РИА Новости. Удар ВСУ по белорусскому автобусу не был случайным, это умышленное действие и акт терроризма против мирных жителей, заявила исполняющая обязанности постпреда РФ в ООН Анна Евстигнеева.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук 17 июня сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус детской футбольной команды из белорусской Гомельской области, дети ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, травмы получили восемь человек, из них шесть детей.