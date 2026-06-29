Россия потребовала от ООН осуждения атаки Киева на белорусский автобус

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия требует от генсекретариата ООН недвусмысленного осуждения атаки Киева на белорусский автобус.
- ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус детской футбольной команды из белорусской Гомельской области, погибла женщина, травмы получили восемь человек, из них шесть детей.
ООН, 29 июн - РИА Новости. Россия требует от генсекретариата ООН недвусмысленного осуждения атаки Киева на белорусский автобус, заявила исполняющая обязанности постпреда РФ в ООН Анна Евстигнеева.
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"Требуем от генсекретариата и профильных структур ООН недвусмысленного осуждения этих кровавых преступлений", - сказала Евстигнеева на заседании Совбеза ООН.
Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук 17 июня сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус детской футбольной команды из белорусской Гомельской области, дети ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, травмы получили восемь человек, из них шесть детей.