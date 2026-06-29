Рейтинг@Mail.ru
Россия потребовала от ООН осуждения атаки Киева на белорусский автобус - РИА Новости, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:31 29.06.2026 (обновлено: 22:38 29.06.2026)
Россия потребовала от ООН осуждения атаки Киева на белорусский автобус

РФ требует от ООН недвусмысленного осуждения атаки Киева на белорусский автобус

© Фото : Егор Ковальчук/MAXПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : Егор Ковальчук/MAX
Последствия удара по автобусу в Брянской области
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия требует от генсекретариата ООН недвусмысленного осуждения атаки Киева на белорусский автобус.
  • ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус детской футбольной команды из белорусской Гомельской области, погибла женщина, травмы получили восемь человек, из них шесть детей.
ООН, 29 июн - РИА Новости. Россия требует от генсекретариата ООН недвусмысленного осуждения атаки Киева на белорусский автобус, заявила исполняющая обязанности постпреда РФ в ООН Анна Евстигнеева.
«
"Требуем от генсекретариата и профильных структур ООН недвусмысленного осуждения этих кровавых преступлений", - сказала Евстигнеева на заседании Совбеза ООН.
Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук 17 июня сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус детской футбольной команды из белорусской Гомельской области, дети ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, травмы получили восемь человек, из них шесть детей.
Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
Киев перешел от вербальных угроз Белоруссии к террору, заявил Галузин
Вчера, 17:46
 
В миреРоссияКиевООНВооруженные силы УкраиныЕгор КовальчукБрянская областьАнна Евстигнеева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала