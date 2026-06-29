В ООН пожаловались на скудное финансирование

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Организация Объединенных Наций переживает период денежного дефицита.
- Регулярные взносы внесли только 117 государств-участников, среди которых Алжир сделал полный взнос в размере 2,7 миллиона долларов.
ООН, 29 июн - РИА Новости. Организация Объединенных Наций переживает период денежного дефицита, меньше двух третей государств-участников внесли регулярные взносы, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Дюжаррик при этом поблагодарил Алжир за недавний регулярный полный взнос в 2,7 миллиона долларов. Организация собрала средства только со 117 участников, уточнил он.
В конце мая газета Wall Street Journal сообщила, что ООН находится на грани банкротства. Как отмечало издание, просроченные платежи США в ООН достигли 4 миллиардов долларов. Издание напоминает, что Штаты также вышли из десятков программ и агентств ООН, в том числе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В декабре прошлого года Генассамблея ООН одобрила бюджет в 3,45 миллиарда долларов на 2026 год.
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