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В ООН пожаловались на скудное финансирование - РИА Новости, 29.06.2026
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22:03 29.06.2026
В ООН пожаловались на скудное финансирование

Представитель генсека ООН Дюжаррик: ООН переживает период денежного дефицит

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Организация Объединенных Наций переживает период денежного дефицита.
  • Регулярные взносы внесли только 117 государств-участников, среди которых Алжир сделал полный взнос в размере 2,7 миллиона долларов.
ООН, 29 июн - РИА Новости. Организация Объединенных Наций переживает период денежного дефицита, меньше двух третей государств-участников внесли регулярные взносы, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Время скудного денежного потока", - сказал Дюжаррик на пресс-конференции, охарактеризовав нынешнюю ситуацию в ООН.
Дюжаррик при этом поблагодарил Алжир за недавний регулярный полный взнос в 2,7 миллиона долларов. Организация собрала средства только со 117 участников, уточнил он.
В конце мая газета Wall Street Journal сообщила, что ООН находится на грани банкротства. Как отмечало издание, просроченные платежи США в ООН достигли 4 миллиардов долларов. Издание напоминает, что Штаты также вышли из десятков программ и агентств ООН, в том числе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В декабре прошлого года Генассамблея ООН одобрила бюджет в 3,45 миллиарда долларов на 2026 год.
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В миреАлжир (провинция)СШАСтефан ДюжаррикООНВОЗГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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