Краткий пересказ от РИА ИИ Организация Объединенных Наций переживает период денежного дефицита.

Регулярные взносы внесли только 117 государств-участников, среди которых Алжир сделал полный взнос в размере 2,7 миллиона долларов.

ООН, 29 июн - РИА Новости. Организация Объединенных Наций переживает период денежного дефицита, меньше двух третей государств-участников внесли регулярные взносы, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Время скудного денежного потока", - сказал Дюжаррик на пресс-конференции, охарактеризовав нынешнюю ситуацию в ООН

Дюжаррик при этом поблагодарил Алжир за недавний регулярный полный взнос в 2,7 миллиона долларов. Организация собрала средства только со 117 участников, уточнил он.

В конце мая газета Wall Street Journal сообщила, что ООН находится на грани банкротства. Как отмечало издание, просроченные платежи США в ООН достигли 4 миллиардов долларов. Издание напоминает, что Штаты также вышли из десятков программ и агентств ООН, в том числе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).