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Российские НПО подвергаются дискриминации в СПЧ ООН, заявил Мирошник - РИА Новости, 29.06.2026
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Российские НПО подвергаются дискриминации в СПЧ ООН, заявил Мирошник

Мирошник: российские организации подвергаются дискриминации в СПЧ ООН

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские неправительственные организации годами не могут получить доступ на площадку Совета по правам человека ООН в Женеве.
  • Украинским НПО, в отличие от российских, обеспечивают максимальное сопровождение.
  • Посол Родион Мирошник связал такую ситуацию с засильем в исполнительных структурах лиц из стран НАТО, которые создают «зеленый коридор» для украинских и проукраинских НПО.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Российские неправительственные организации годами не могут получить доступ на площадку Совета по правам человека ООН в Женеве, пока украинским НПО обеспечивают максимальное сопровождение, рассказал РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Наши НПО, которые подают туда (заявки для аккредитации на площадке - ред.), ждут годами", - сказал дипломат на полях прошедшего Петербургского международного юридического форума.
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При этом украинские или проукраинские НПО широко представлены в Совете по правам человека ООН, подчеркнул он. Мирошник связал такую ситуацию с засильем в исполнительных структурах лиц из стран НАТО. Они обеспечивают НПО с Украины максимально благоприятные условия для оформления.
"По сути дела, некоторые НПО просто ведут - за них заполняют документы, им готовят ответы. Создают "зеленый коридор". А наши НПО отправляют по большому кругу. Эти документы могут годами ходить кругами и не доходить до регистрации", - добавил посол.
XIV Петербургский международный юридический форум проходил в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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Специальная военная операция на УкраинеЖенева (город)РоссияУкраинаРодион МирошникООННАТО
 
 
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