Убитого в Омске студента могли заманить только знакомые, считает его мать

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Омске жестоко убили студента, тело с признаками насильственной смерти нашли на заброшенной территории у Сыропятского тракта.
- По делу об убийстве проходят шесть подозреваемых, которых мать погибшего не знает, но уверена, что выманить сына к месту трагедии мог только знакомый ему человек.
- Студент не ночевал у друзей и регулярно поддерживал связь с матерью, сообщал о своих планах.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Студента, которого жестоко убили в Омске, могли заманить только хорошо знакомые ему люди, рассказала РИА Новости мать погибшего.
Мать студента одного из омских вузов подала заявление о пропаже сына 21 июня. Спустя пять дней полиция нашла его тело с признаками насильственной смерти на заброшенной территории у Сыропятского тракта. По делу об убийстве проходят шесть подозреваемых.
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"Несмотря на то, что сын уже не ребенок, ни разу в жизни не ночевал у друзей. Чуть темнело, я его просила возвращаться с прогулок. Если куда-то уходил, каждый полчаса присылал мне сообщения", — сказала Елена Трипутень.
Она рассказала, что днем ранее Александр Трипутень с приятелями сидел в кафе, домой вернулся в хорошем настроении. Ни на угрозы, ни на шантаж родителям не жаловался, хотя мог поделиться почти всем. Матери, которая в этот момент лежала в больнице, писал 20 апреля, сообщал, что будет готовиться к зачетам.
Никого из задержанных собеседница РИА Новости не знает, хотя знакома со многими друзьями сына. Но уверена: выманить его к месту трагедии мог только человек, с которым он тесно общался.
"Место, где нашли тело Александра — в 15 км от Омска. Он туда на такси ехал. Знаю точно: к неизвестным людям он бы так далеко не отправился бы. Молодежными сходками он не интересовался, драться не умел", — делится мать убитого.