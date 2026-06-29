Убитого в Омске студента могли заманить только знакомые, считает его мать

Краткий пересказ от РИА ИИ В Омске жестоко убили студента, тело с признаками насильственной смерти нашли на заброшенной территории у Сыропятского тракта.

По делу об убийстве проходят шесть подозреваемых, которых мать погибшего не знает, но уверена, что выманить сына к месту трагедии мог только знакомый ему человек.

Студент не ночевал у друзей и регулярно поддерживал связь с матерью, сообщал о своих планах.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Студента, которого жестоко убили в Омске, могли заманить только хорошо знакомые ему люди, рассказала РИА Новости мать погибшего.

Мать студента одного из омских вузов подала заявление о пропаже сына 21 июня. Спустя пять дней полиция нашла его тело с признаками насильственной смерти на заброшенной территории у Сыропятского тракта. По делу об убийстве проходят шесть подозреваемых.

« "Несмотря на то, что сын уже не ребенок, ни разу в жизни не ночевал у друзей. Чуть темнело, я его просила возвращаться с прогулок. Если куда-то уходил, каждый полчаса присылал мне сообщения", — сказала Елена Трипутень.

Она рассказала, что днем ранее Александр Трипутень с приятелями сидел в кафе, домой вернулся в хорошем настроении. Ни на угрозы, ни на шантаж родителям не жаловался, хотя мог поделиться почти всем. Матери, которая в этот момент лежала в больнице, писал 20 апреля, сообщал, что будет готовиться к зачетам.

Никого из задержанных собеседница РИА Новости не знает, хотя знакома со многими друзьями сына. Но уверена: выманить его к месту трагедии мог только человек, с которым он тесно общался.