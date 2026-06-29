Тракторы для искусственных футбольных полей передали в округа Подмосковья

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В восемь муниципалитетов В восемь муниципалитетов Подмосковья поступила специализированная техника для ухода за футбольными полями с искусственным покрытием, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Первыми обладателями новых машин стали модернизированные по областной программе стадионы в Дмитровском, Пушкинском, Волоколамском, Сергиево-Посадском, Рузском округах, а также в Луховицах , Воскресенске и Клину.

Тракторы оснащены навесным оборудованием для комплексного обслуживания искусственных полей: щетками для очистки поверхности, разбрасывателями для равномерного распределения резиновой крошки, мусороподборщиками для удаления крупных загрязнений и разуплотнителями для восстановления упругости покрытия.

Ожидаются также поставки ратраков – специализированных снегоуплотнительных машин для подготовки и содержания лыжных трасс. Техника будет направлена в Одинцовский городской округ и городской округ Дубна.