Тракторы для искусственных футбольных полей передали в округа Подмосковья

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В восемь муниципалитетов Подмосковья поступила специализированная техника для ухода за футбольными полями с искусственным покрытием, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Первыми обладателями новых машин стали модернизированные по областной программе стадионы в Дмитровском, Пушкинском, Волоколамском, Сергиево-Посадском, Рузском округах, а также в Луховицах, Воскресенске и Клину.
Тракторы оснащены навесным оборудованием для комплексного обслуживания искусственных полей: щетками для очистки поверхности, разбрасывателями для равномерного распределения резиновой крошки, мусороподборщиками для удаления крупных загрязнений и разуплотнителями для восстановления упругости покрытия.
Ожидаются также поставки ратраков – специализированных снегоуплотнительных машин для подготовки и содержания лыжных трасс. Техника будет направлена в Одинцовский городской округ и городской округ Дубна.
В 2027–2028 годах технику получит еще ряд муниципалитетов региона. Мероприятие реализуется в рамках госпрограммы "Спорт Подмосковья" и в соответствии с целями федеральной программы "Спорт России".
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