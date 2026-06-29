Очередь перед Крымским мостом достигла почти полутора тысяч машин

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Очередь перед Крымским мостом с обеих сторон после открытия движения составляет 1,4 тысячи машин, сообщил информационный центр о ситуации на подходах к транспортному переходу.

Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Проезд на электромобилях по мосту запрещен с ноября 2025 года. Перед въездом на мост с двух сторон в целях безопасности установлены посты досмотра.