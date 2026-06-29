Рейтинг@Mail.ru
Очередь перед Крымским мостом достигла почти полутора тысяч машин - РИА Новости, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:58 29.06.2026
Очередь перед Крымским мостом достигла почти полутора тысяч машин

Очередь перед Крымским мостом достигла 1,4 тысячи машин

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Крымский мост через Керченский пролив
Вид на Крымский мост через Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Вид на Крымский мост через Керченский пролив. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Очередь перед Крымским мостом с обеих сторон после открытия движения составляет 1,4 тысячи машин.
  • Проезд на электромобилях по Крымскому мосту запрещен с ноября 2025 года.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Очередь перед Крымским мостом с обеих сторон после открытия движения составляет 1,4 тысячи машин, сообщил информационный центр о ситуации на подходах к транспортному переходу.
Мост ночью перекрывался на 5 часов, проезд открыт в 7.05 мск.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 800 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 600 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении инфоцентра в канале на платформе "Макс".
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Проезд на электромобилях по мосту запрещен с ноября 2025 года. Перед въездом на мост с двух сторон в целях безопасности установлены посты досмотра.
Крымский мост в Керчи - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
Движение по Крымскому мосту возобновили
07:10
 
Тамань (станица)КерчьКрымский мост
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала