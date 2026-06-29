Почти вся Херсонская область осталась без света

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Херсонская область после атак ВСУ оказалась полностью или частично обесточена, сообщил Сальдо.
- Без света осталась и большая часть Запорожской области.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Все округа Херсонской области оказались полностью или частично обесточены, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Аварийные службы работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество", — написал он на платформе "Макс".
Без света осталась и большая часть Запорожской области. По словам губернатора Евгения Балицкого, ВСУ атаковали энергосистему региона. Идет оценка ущерба.
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