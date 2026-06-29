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Почти вся Херсонская область осталась без света - РИА Новости, 29.06.2026
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:41 29.06.2026 (обновлено: 09:53 29.06.2026)
Почти вся Херсонская область осталась без света

Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиВысоковольтные ЛЭП в Херсонской области
Высоковольтные ЛЭП в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Высоковольтные ЛЭП в Херсонской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Херсонская область после атак ВСУ оказалась полностью или частично обесточена, сообщил Сальдо.
  • Без света осталась и большая часть Запорожской области.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Все округа Херсонской области оказались полностью или частично обесточены, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Аварийные службы работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество", — написал он на платформе "Макс".
Без света осталась и большая часть Запорожской области. По словам губернатора Евгения Балицкого, ВСУ атаковали энергосистему региона. Идет оценка ущерба.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир Сальдо
 
 
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