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Концерт Носкова в Москве отменили из-за состояния здоровья певца - РИА Новости, 29.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:35 29.06.2026
Концерт Носкова в Москве отменили из-за состояния здоровья певца

Концерт Носкова в Москве 1 июля отменили из-за состояния здоровья певца

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПевец Николай Носков
Певец Николай Носков - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Концерт Николая Носкова, запланированный на 1 июля 2026 года в Зеленом Театре ВДНХ, отменен из-за состояния здоровья артиста.
  • Возврат билетов будет осуществляться через билетного оператора, у которого они были приобретены.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Концерт заслуженного артиста РФ Николая Носкова, запланированный на 1 июля в Москве, отменен из-за состояния здоровья артиста.
"Друзья! Вынуждены сообщить об отмене концерта Николая Носкова, запланированного на 1 июля 2026 года в Зеленом Театре ВДНХ. Мы вместе с вами очень ждали это событие и знаем, как вы хотели услышать любимого артиста. Но состояние здоровья Николая не позволяет ему 1 июля 2026 года порадовать своих поклонников выступлением. Сейчас Николаю важно поберечь свое здоровье", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале артиста.
Как уточняется, возврат билетов будет осуществляться через билетного оператора, у которого были приобретены билеты.
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