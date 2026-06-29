Концерт Носкова в Москве отменили из-за состояния здоровья певца

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Концерт заслуженного артиста РФ Николая Носкова, запланированный на 1 июля в Москве, отменен из-за состояния здоровья артиста.

Как уточняется, возврат билетов будет осуществляться через билетного оператора, у которого были приобретены билеты.