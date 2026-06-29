Краткий пересказ от РИА ИИ
- Захарова заявила, что НАТО недооценивает опасность дальнейшей эскалации при разработке вооружений для ВСУ.
- По мнению Захаровой, натовские стратеги игнорируют деструктивные последствия своих действий для постсоветской страны.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. НАТО, строя планы по разработке вооружений для ВСУ, недооценивает опасность дальнейшей эскалации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Деструктивные последствия, проистекающие от подобных "краш-тестов" для данной постсоветской страны, натовскими стратегами откровенно игнорируются, а опасность дальнейшей, в том числе "горизонтальной" эскалации украинского кризиса – явно недооценивается", - говорится в комментарии Захаровой в связи с планами НАТО по разработке перспективных систем вооружений в интересах киевского режима.