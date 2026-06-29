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Захарова: НАТО недооценивает опасность дальнейшей эскалации на Украине - РИА Новости, 29.06.2026
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21:47 29.06.2026
Захарова: НАТО недооценивает опасность дальнейшей эскалации на Украине

Захарова заявила, что НАТО недооценивает опасность дальнейшей эскалации

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Захарова заявила, что НАТО недооценивает опасность дальнейшей эскалации при разработке вооружений для ВСУ.
  • По мнению Захаровой, натовские стратеги игнорируют деструктивные последствия своих действий для постсоветской страны.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. НАТО, строя планы по разработке вооружений для ВСУ, недооценивает опасность дальнейшей эскалации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Деструктивные последствия, проистекающие от подобных "краш-тестов" для данной постсоветской страны, натовскими стратегами откровенно игнорируются, а опасность дальнейшей, в том числе "горизонтальной" эскалации украинского кризиса – явно недооценивается", - говорится в комментарии Захаровой в связи с планами НАТО по разработке перспективных систем вооружений в интересах киевского режима.
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