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Захарова: Украина наращивает попытки столкнуть НАТО в конфликте с Россией - РИА Новости, 29.06.2026
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21:29 29.06.2026 (обновлено: 21:31 29.06.2026)
Захарова: Украина наращивает попытки столкнуть НАТО в конфликте с Россией

Захарова: Украина наращивает попытки столкнуть НАТО в прямом конфликте с РФ

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киевский режим пытается спровоцировать прямой вооруженный конфликт между НАТО и Россией.
  • По заявлению Захаровой, такие попытки со стороны Киева относятся к разряду иррациональных фантазий.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Киевский режим наращивает попытки столкнуть НАТО в прямом вооруженном конфликте с Россией, чтобы спасти свое отчаянное положение на поле боя, сообщает МИД РФ.
"В свою очередь киевский режим наращивает попытки на деле реализовать давно лелеемое им стремление столкнуть НАТО в прямом вооруженном конфликте с Россией в ложной надежде спасти свое отчаянное положение на поле боя, что также очевидным образом относится к разряду иррациональных фантазий", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
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