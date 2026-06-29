Краткий пересказ от РИА ИИ
- Киевский режим пытается спровоцировать прямой вооруженный конфликт между НАТО и Россией.
- По заявлению Захаровой, такие попытки со стороны Киева относятся к разряду иррациональных фантазий.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Киевский режим наращивает попытки столкнуть НАТО в прямом вооруженном конфликте с Россией, чтобы спасти свое отчаянное положение на поле боя, сообщает МИД РФ.
"В свою очередь киевский режим наращивает попытки на деле реализовать давно лелеемое им стремление столкнуть НАТО в прямом вооруженном конфликте с Россией в ложной надежде спасти свое отчаянное положение на поле боя, что также очевидным образом относится к разряду иррациональных фантазий", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.