Сотни человек желают попасть из Эстонии в Россию, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ В Нарве сотни людей стоят в очереди, чтобы пересечь границу из Эстонии в Россию, и число желающих растет.

Пограничная охрана не планирует увеличивать пропускную способность пункта пропуска, несмотря на большие очереди.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Сотни желающих попасть из Эстонии в Россию ждут своей очереди на пересечение границы в Нарве, их число только растет, но погранохрана не собирается вносить какие-либо изменения в режим своей работы, сообщает портал Delfi.

"К вечеру воскресенья число тех, кто не успел пройти контроль до закрытия погранпункта, достигло несколько сотен человек, и очередь продолжает расти", - говорится в публикации.

Как отмечает портал со ссылкой на очевидцев, в отдельные часы число людей в очереди на пересечение границы достигает 500.

Некоторые вынуждены проводить в очереди по 12-16 часов, пишет Delfi. Однако Нарвский погранпункт заявил порталу, что не планирует увеличивать пропускную способность, несмотря на большие очереди.