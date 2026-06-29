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Сотни человек желают попасть из Эстонии в Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 29.06.2026
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23:36 29.06.2026
Сотни человек желают попасть из Эстонии в Россию, пишут СМИ

Delfi: сотни желающих попасть в РФ ждут очереди на пересечение границы в Нарве

© РИА Новости / Григорий СысоевФлаг Эстонии
Флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Флаг Эстонии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нарве сотни людей стоят в очереди, чтобы пересечь границу из Эстонии в Россию, и число желающих растет.
  • Пограничная охрана не планирует увеличивать пропускную способность пункта пропуска, несмотря на большие очереди.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Сотни желающих попасть из Эстонии в Россию ждут своей очереди на пересечение границы в Нарве, их число только растет, но погранохрана не собирается вносить какие-либо изменения в режим своей работы, сообщает портал Delfi.
"К вечеру воскресенья число тех, кто не успел пройти контроль до закрытия погранпункта, достигло несколько сотен человек, и очередь продолжает расти", - говорится в публикации.
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Как отмечает портал со ссылкой на очевидцев, в отдельные часы число людей в очереди на пересечение границы достигает 500.
Некоторые вынуждены проводить в очереди по 12-16 часов, пишет Delfi. Однако Нарвский погранпункт заявил порталу, что не планирует увеличивать пропускную способность, несмотря на большие очереди.
Ранее Санкт-Петербургская таможня сообщала о возможных очередях на КПП с эстонской стороны, режим работы которого с 15 июня сократился на четыре часа.
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