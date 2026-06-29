Мурманск – город, который выстоял. К 85-летию обороны Заполярья

29 июня 1941 года на советский север двинулась 60-тысячная немецкая армия. Мурманск был одной из главных целей Германии. Гитлер планировал лишить СССР единственного незамерзающего северного порта. Потерпев поражение на суше, Германия попыталась уничтожить Мурманск с воздуха. Авиация совершала до 18 налетов в сутки. Оборона советского Заполярья продолжалась более трех лет. К концу войны в городе уцелели лишь несколько домов, но Мурманск выстоял. 6 мая 1985 года за мужество и стойкость его защитников городу было присвоено почетное звание "Город-герой".