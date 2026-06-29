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Мурманск – город, который выстоял. К 85-летию обороны Заполярья - РИА Новости, 29.06.2026
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15:33 29.06.2026
Мурманск – город, который выстоял. К 85-летию обороны Заполярья
29 июня 1941 года на советский север двинулась 60-тысячная немецкая армия. Мурманск был одной из главных целей Германии. Гитлер планировал лишить СССР единственного незамерзающего северного порта. Потерпев поражение на суше, Германия попыталась уничтожить Мурманск с воздуха. Авиация совершала до 18 налетов в сутки. Оборона советского Заполярья продолжалась более трех лет. К концу войны в городе уцелели лишь несколько домов, но Мурманск выстоял. 6 мая 1985 года за мужество и стойкость его защитников городу было присвоено почетное звание "Город-герой".
2026-06-29T15:33:00+03:00
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Мурманск – город, который выстоял. К 85-летию обороны Заполярья

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29 июня 1941 года на советский север двинулась 60-тысячная немецкая армия. Мурманск был одной из главных целей Германии. Гитлер планировал лишить СССР единственного незамерзающего северного порта. Потерпев поражение на суше, Германия попыталась уничтожить Мурманск с воздуха. Авиация совершала до 18 налетов в сутки. Оборона советского Заполярья продолжалась более трех лет. К концу войны в городе уцелели лишь несколько домов, но Мурманск выстоял. 6 мая 1985 года за мужество и стойкость его защитников городу было присвоено почетное звание "Город-герой".
 
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