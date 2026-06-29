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В Свердловской области затопило семь мостов - РИА Новости, 29.06.2026
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23:30 29.06.2026
В Свердловской области затопило семь мостов

В Свердловской области из-за паводка затопило семь низководных мостов

© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской областиПаводок на территории города Нижние Серги Свердловской области
Паводок на территории города Нижние Серги Свердловской области - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области
Паводок на территории города Нижние Серги Свердловской области . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Свердловской области из-за дождевого паводка затоплено семь низководных мостов.
  • Временно ограничено сообщение с 17 населенными пунктами, подтоплен один участок дороги.
  • Экстренные службы работают в режиме повышенной готовности, организовано круглосуточное наблюдение на гидротехнических сооружениях.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Семь низководных мостов затоплены в результате дождевого паводка из-за обильных осадков в свердловском регионе, ограничено сообщение с 17 населенными пунктами, подтоплен один участок дороги, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
В сообщении отмечается, что в результате обильных осадков в регионе вырос уровень рек, ситуация находится на контроле министерства общественной безопасности.
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"По оперативной информации, по состоянию на 29 июня на территории Свердловской области затоплено 7 низководных мостов, временно ограничено автотранспортное сообщение с 17 населенными пунктами. Также подтоплен 1 участок автомобильной дороги", - говорится в сообщении.

В населенных пунктах с которыми ограничено сообщение, созданы запасы продуктов и медикаментов, работает телефонная связь.
"Последствия дождевого паводка зафиксированы в поселке Подгарничный Серовского муниципального округа , Байкаловском муниципальном районе, Туринском муниципальном образовании, Слободо-Туринском муниципальном районе, Бисертском городском округе, в селе Николо-Павловское, Нижних Сергах, поселке Доломитовый" - указано в сообщении.
По поручению губернатора главы муниципалитетов экстренные службы работают в режиме повышенной готовности, на гидротехнических сооружениях организовано круглосуточное наблюдение.
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"Оперативно организованы пункты временного размещения людей на случай ухудшения ситуации. Стянута техника. Главы муниципалитетов работают на местах" - заключили в департаменте.
По данным синоптиков, 29-30 июня местами в Свердловской области ожидаются сильные ливни, порывы ветра до 18 метров в секунду.
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ПроисшествияСвердловская областьНижние Серги
 
 
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