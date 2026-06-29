Движение по Крымскому мосту перекрыто уже более четырех часов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение транспорта по Крымскому мосту остановлено более чем на четыре часа.
- Движение было перекрыто ночью в 02:05 мск, а в республике Крым с 03:22 мск сохраняется беспилотная опасность.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Движение транспорта по Крымскому мосту остановлено уже на протяжении более четырех часов, следует из сообщения инфоцентра о ситуации на подходах к транспортному переходу.
Движение было перекрыто ночью, в 02.05 мск. При этом, по данным МЧС, в республике Крым с 03.22 мск сохраняется беспилотная опасность.