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Движение по Крымскому мосту перекрыто уже более четырех часов - РИА Новости, 29.06.2026
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06:22 29.06.2026
Движение по Крымскому мосту перекрыто уже более четырех часов

Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыто уже более четырех часов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Крымский мост через Керченский пролив
Вид на Крымский мост через Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Крымский мост через Керченский пролив. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Движение транспорта по Крымскому мосту остановлено более чем на четыре часа.
  • Движение было перекрыто ночью в 02:05 мск, а в республике Крым с 03:22 мск сохраняется беспилотная опасность.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Движение транспорта по Крымскому мосту остановлено уже на протяжении более четырех часов, следует из сообщения инфоцентра о ситуации на подходах к транспортному переходу.
Движение было перекрыто ночью, в 02.05 мск. При этом, по данным МЧС, в республике Крым с 03.22 мск сохраняется беспилотная опасность.
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Республика КрымМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крымский мост
 
 
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