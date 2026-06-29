В центре Москвы человек погиб при пожаре в жилом доме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В квартире на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома на улице Садовая-Самотечная произошел пожар.
- Пожар был оперативно ликвидирован, пожарные спасли троих человек, один из них пострадал.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пожар произошел в квартире на 7-м этаже жилого дома в центре Москвы, он ликвидирован, пострадал один человек, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"На улице Садовая-Самотечная произошло загорание личных вещей и мебели в квартире на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома. Пожар был оперативно ликвидирован", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что пожарные спасли троих человек, один из них пострадал.