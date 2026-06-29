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В центре Москвы человек погиб при пожаре в жилом доме - РИА Новости, 29.06.2026
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23:27 29.06.2026
В центре Москвы человек погиб при пожаре в жилом доме

В центре Москвы человек погиб при пожаре в квартире на 7-м этаже жилого дома

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В квартире на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома на улице Садовая-Самотечная произошел пожар.
  • Пожар был оперативно ликвидирован, пожарные спасли троих человек, один из них пострадал.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пожар произошел в квартире на 7-м этаже жилого дома в центре Москвы, он ликвидирован, пострадал один человек, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"На улице Садовая-Самотечная произошло загорание личных вещей и мебели в квартире на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома. Пожар был оперативно ликвидирован", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что пожарные спасли троих человек, один из них пострадал.
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