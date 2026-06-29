В Москве двух человек задержали за работу на мошенников

Краткий пересказ от РИА ИИ Жителя Москвы и иностранца задержали за работу на мошенников.

Первый, предположительно, занимался активированием сим-карт, через которые проходил трафик.

Второй подозревается в установке и обслуживании сим-боксов.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Полицейские задержали иностранца, подозреваемого в установке и обслуживании сим-боксов, которые использовались зарубежными телефонными мошенниками, а также москвича, подозреваемого в активации сим-карт, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Волк сообщила, что полицейские совместно с сотрудниками ФСБ в Москве задержали 18-летнего иностранца и 27-летнего москвича - в зависимости от роли каждого они подозреваются в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика, организации деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства и незаконном обороте наркотиков.

"Предварительно установлено, что молодой иностранец откликнулся в интернете на предложение о работе. За денежное вознаграждение он разместил в двух арендованных московских квартирах на улицах Айвазовского и Профсоюзной сим-боксы и обеспечивал их бесперебойную работу. Эти устройства использовались зарубежными телефонными мошенниками для звонков россиянам", - написала она в своем канале на платформе " Макс ".

При обысках полицейские обнаружили восемь сим-боксов, два ноутбука, более 500 сим-карт и мобильные телефоны. По версии следствия, оборудование использовалось как минимум в четырех эпизодах мошенничества в отношении жителей разных регионов России.

"Второй задержанный – ранее судимый житель столицы – предположительно, занимался активированием сим-карт, через которые проходил трафик. Из его квартиры сотрудники полиции изъяли более тысячи модулей идентификации абонента", - сообщила Волк, добавив, что также у фигуранта обнаружен сверток с мефедроном.