В Москве двух человек задержали за работу на мошенников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жителя Москвы и иностранца задержали за работу на мошенников.
- Первый, предположительно, занимался активированием сим-карт, через которые проходил трафик.
- Второй подозревается в установке и обслуживании сим-боксов.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Полицейские задержали иностранца, подозреваемого в установке и обслуживании сим-боксов, которые использовались зарубежными телефонными мошенниками, а также москвича, подозреваемого в активации сим-карт, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Волк сообщила, что полицейские совместно с сотрудниками ФСБ в Москве задержали 18-летнего иностранца и 27-летнего москвича - в зависимости от роли каждого они подозреваются в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика, организации деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства и незаконном обороте наркотиков.
"Предварительно установлено, что молодой иностранец откликнулся в интернете на предложение о работе. За денежное вознаграждение он разместил в двух арендованных московских квартирах на улицах Айвазовского и Профсоюзной сим-боксы и обеспечивал их бесперебойную работу. Эти устройства использовались зарубежными телефонными мошенниками для звонков россиянам", - написала она в своем канале на платформе "Макс".
При обысках полицейские обнаружили восемь сим-боксов, два ноутбука, более 500 сим-карт и мобильные телефоны. По версии следствия, оборудование использовалось как минимум в четырех эпизодах мошенничества в отношении жителей разных регионов России.
"Второй задержанный – ранее судимый житель столицы – предположительно, занимался активированием сим-карт, через которые проходил трафик. Из его квартиры сотрудники полиции изъяли более тысячи модулей идентификации абонента", - сообщила Волк, добавив, что также у фигуранта обнаружен сверток с мефедроном.
Возбуждены уголовные дела по статьям 274.3 УК РФ (Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции), 274.4 УК РФ (Организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации) и 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).