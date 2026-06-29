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В Москве двух человек задержали за работу на мошенников - РИА Новости, 29.06.2026
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11:42 29.06.2026
В Москве двух человек задержали за работу на мошенников

В Москве местного жителя и иностранца задержали за работу на мошенников

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жителя Москвы и иностранца задержали за работу на мошенников.
  • Первый, предположительно, занимался активированием сим-карт, через которые проходил трафик.
  • Второй подозревается в установке и обслуживании сим-боксов.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Полицейские задержали иностранца, подозреваемого в установке и обслуживании сим-боксов, которые использовались зарубежными телефонными мошенниками, а также москвича, подозреваемого в активации сим-карт, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Волк сообщила, что полицейские совместно с сотрудниками ФСБ в Москве задержали 18-летнего иностранца и 27-летнего москвича - в зависимости от роли каждого они подозреваются в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика, организации деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства и незаконном обороте наркотиков.
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"Предварительно установлено, что молодой иностранец откликнулся в интернете на предложение о работе. За денежное вознаграждение он разместил в двух арендованных московских квартирах на улицах Айвазовского и Профсоюзной сим-боксы и обеспечивал их бесперебойную работу. Эти устройства использовались зарубежными телефонными мошенниками для звонков россиянам", - написала она в своем канале на платформе "Макс".
При обысках полицейские обнаружили восемь сим-боксов, два ноутбука, более 500 сим-карт и мобильные телефоны. По версии следствия, оборудование использовалось как минимум в четырех эпизодах мошенничества в отношении жителей разных регионов России.
"Второй задержанный – ранее судимый житель столицы – предположительно, занимался активированием сим-карт, через которые проходил трафик. Из его квартиры сотрудники полиции изъяли более тысячи модулей идентификации абонента", - сообщила Волк, добавив, что также у фигуранта обнаружен сверток с мефедроном.
Возбуждены уголовные дела по статьям 274.3 УК РФ (Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции), 274.4 УК РФ (Организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации) и 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
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