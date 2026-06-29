На Третьем транспортном кольце в Москве заменили 85% асфальта

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 85% запланированных работ по замене асфальта на Третьем транспортном кольце в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

« "Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. В этом году организованы работы на Третьем транспортном кольце - второй по протяженности ключевой кольцевой магистрали, там отремонтируем четыре участка", - рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что работы уже завершены на Тульской эстакаде с прилегающими съездами. Кроме того, асфальт заменили в Кутузовском тоннеле, включая развязки, на участке ТТК от шоссе Энтузиастов до Остаповского проезда. В настоящее время работы продолжаются на участке от 1-го Красногвардейского до Шмитовского проезда, включая развязку.

"Одна из причин ремонта дорог - колейность, которая образовывается из-за интенсивного автомобильного движения, она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену. Работы по ремонту дорожного покрытия проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик", - добавил он.

По словам Бирюкова , ремонт проходит в несколько этапов. На первом специалисты проводят фрезерование существующего покрытия, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего укладывают новый асфальт. На завершающем этапе наносится дорожная разметка.