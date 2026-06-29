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На Третьем транспортном кольце в Москве заменили 85% асфальта - РИА Новости, 29.06.2026
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На Третьем транспортном кольце в Москве заменили 85% асфальта

Замена асфальта на ТТК в Москве выполнена уже на 85%

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРабочие ремонтируют участок дороги в Москве
Рабочие ремонтируют участок дороги в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Рабочие ремонтируют участок дороги в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 85% запланированных работ по замене асфальта на Третьем транспортном кольце в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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"Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. В этом году организованы работы на Третьем транспортном кольце - второй по протяженности ключевой кольцевой магистрали, там отремонтируем четыре участка", - рассказал Бирюков.
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Заммэра отметил, что работы уже завершены на Тульской эстакаде с прилегающими съездами. Кроме того, асфальт заменили в Кутузовском тоннеле, включая развязки, на участке ТТК от шоссе Энтузиастов до Остаповского проезда. В настоящее время работы продолжаются на участке от 1-го Красногвардейского до Шмитовского проезда, включая развязку.
"Одна из причин ремонта дорог - колейность, которая образовывается из-за интенсивного автомобильного движения, она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену. Работы по ремонту дорожного покрытия проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик", - добавил он.
По словам Бирюкова, ремонт проходит в несколько этапов. На первом специалисты проводят фрезерование существующего покрытия, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего укладывают новый асфальт. На завершающем этапе наносится дорожная разметка.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу.
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